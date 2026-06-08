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Лукашенко: философия работы в Африке – мы не неоколониалисты, мы друзья

08 июня 2026 17:36
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В Минске прошли переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: философия работы в Африке – мы не неоколониалисты, мы друзья-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Позиции Минска и Аккры традиционно близки в ООН и Движении неприсоединения. Так, мы вместе работаем над формированием более справедливого многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают. 

Мы поддерживаем Президента Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости и признанию трагических страниц мировой истории. Страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. Главной философией работы в Африке является то, что мы не неоколониалисты. Мы идем к вам как друзья. 

Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной соавтором соответствующей резолюции. Нацизм крайняя форма колониализма, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран.

Лукашенко рассчитывает на развертывание полномасштабного сотрудничества с Ганой. Подробности.

 

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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