Лукашенко встретился с президентом Ганы – итоги встречи

Беларусь последовательно расширяет географию международного сотрудничества. От стратегического союза с Россией и всепогодного партнерства с Китаем к новым точкам роста в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. За последние годы Минск заметно усилил присутствие на рынках так называемой дальней дуги. Беларусь реализует совместные проекты в Зимбабве, развивает сотрудничество с Мьянмой, Индонезией, странами Персидского залива. И все более важное место в этой стратегии занимает Африканский вектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неслучайно Президент называет Африку континентом будущего. Здесь проживают почти полтора миллиарда человек, быстро растут экономики, а спрос на технологии, продовольствие и промышленную кооперацию только увеличивается. При этом Беларусь делает ставку не на количество партнеров, а на конкретные проекты и надежных союзников. 8 июня во Дворце Независимости открылась новая страница такого сотрудничества. В Минске прошли переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Это первый официальный визит лидера Ганы в Беларусь. Страна с населением более 35 миллионов человек рассматривается как перспективная опорная точка Беларуси на западном побережье Африки. Символично, что итогом переговоров стали не только планы по совместным проектам. Президент Ганы предложил Александру Лукашенко посетить страну и побывать на своей ферме. А это уже показатель особого уровня доверия, с которого зачастую и начинается большое партнерство. О чем договорились Минск и Аккра, расскажет Виктория Ходосок.

Сначала – по цехам и выставочным павильонам. И только потом – во Дворец Независимости. Президент Ганы начал свой визит в Беларусь не с переговоров с нашим главой государства, а со знакомства с тем, чем наша страна может заинтересовать партнеров уже сегодня. «Белагро», современные предприятия, новые технологии – своеобразный аудит белорусских возможностей, потому что в большой политике красивые слова важны. Но контракты, как правило, подписывают после знакомства с реальными результатами. Более 30 лет дипломатических отношений. Но, похоже, именно сейчас стороны увидели друг в друге то, чего раньше не хватало, – практический интерес. Беларусь рассматривает Гану как перспективного партнера в Западной Африке. Гана Беларусь – как страну, способную предложить не обещания, а конкретные технологии и компетенции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге Президента страны. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на Африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Читайте здесь. Впрочем, Беларусь для Джона Махамы – страна, уже знакомая. Несколько лет назад он побывал здесь еще до возвращения в президентское кресло. Тогда же, впечатлившись увиденным, дал обещание... Джон Драмани Махама, Президент Ганы:

Если я выиграю выборы, снова стану Президентом, я обязательно приеду в Беларусь уже с официальным визитом. И вот я здесь. Еще недавно Африку называли континентом будущего. Сегодня за него идет вполне реальная конкуренция. Крупные игроки борются за рынки, ресурсы и влияние. Беларусь делает ставку на партнерство и практические проекты. Минск активно развивает отношения с Зимбабве, Египтом, Алжиром, Кенией, Мозамбиком, Экваториальной Гвинеей и рядом других государств континента. Поэтому нынешние переговоры с Ганой выглядят не отдельным эпизодом, а частью долгосрочной стратегии.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

На самом деле мы достаточно долго к этой стране присматривались. Основные точки роста двустороннего сотрудничества рассматриваем – механизация сельского хозяйства, по аналогии где-то с работой нашей в Зимбабве, в Того, в Нигерии. Следующая тема – это не только механизация, но и содействие в сохранении выращенного урожая, в производстве каких-то продуктов из этого, в поставке из Беларуси продуктов питания. Кроме того, рассматриваем вопрос образования как один из интересных. В настоящее время обучаются у нас порядка 80 студентов из Ганы. И, конечно, мы планируем кратно нарастить их количество. Гану нередко называют золотыми воротами Западной Африки. И не только из-за выгодного географического положения. Страна входит в число крупнейших производителей золота на континенте. По итогам 2025 года, здесь добыли около 170 тонн драгоценного металла, это рекордный показатель, и почти на четверть больше, чем годом ранее. Кроме того, Гана по объему экономики входит в первую десятку государств Африки. Однако, как и многие страны континента, она заинтересована не только в экспорте сырья. Перед государством с населением более 35 миллионов человек стоят куда более амбициозные задачи: развитие промышленности, модернизация сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности. И именно здесь возможности Беларуси и потребности Ганы во многом совпадают. Александр Лукашенко:

Вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства и прежде всего механизацию сельского хозяйства. Подробности. Для Беларуси Гана интересна не только как покупатель продукции. Африканские рынки сегодня остаются одними из самых быстрорастущих в мире. Поэтому задача – не просто продать товар, а закрепиться надолго и стать частью местной экономики.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

За этот год, за четыре месяца, товарооборот у нас уже составил более 5 миллионов долларов США. Это в 1,8 раза больше предыдущего уровня – прошлого года. Также экспорт нашей продукции сложился на уровне более миллиона долларов США, 147 % к уровню прошлого года. Также хотим понять рынок молочной продукции, потребление молочной продукции. Пока в целом цифры товарооборота Беларуси и Ганы выглядят скромно. Но для обеих сторон сейчас важнее другое – определить направления, которые способны дать рост на годы вперед. И речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о промышленности, логистике, образовании и цифровых технологиях.

Александр Лукашенко:

Видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров, политических или экспортных ограничений. Подробности. За политическими заявлениями последовали и вполне конкретные решения. Беларусь и Гана подписали ряд соглашений, которые создадут основу для дальнейшего сотрудничества. От контактов между профильными ведомствами и бизнесом до упрощения дипломатических и служебных поездок. Еще один важный итог переговоров – решение создать совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Если говорить простыми словами, именно эта структура должна превратить политические договоренности в конкретные проекты. Джон Драмани Махама:

Эти меморандумы, соглашения – это не просто дипломатические достижения. Это документы, которые создают практическую основу для сотрудничества, для частного сектора, для государственных структур работать более эффективно вместе. Это структура, которая позволит нам устранить барьеры в общении между нашими странами и позволит нам создать новые возможности для экономического роста и технологического развития. По сути, нынешний визит стал попыткой перевести отношения Беларуси и Ганы из дипломатической плоскости в практическую. Политическое взаимопонимание между странами существует давно. Теперь предстоит ответить на главный вопрос: насколько быстро оно сможет превратиться в новые производства, инвестиции и совместные проекты? Именно это и должна показать дорожная карта, которую стороны подготовят в ближайшее время.