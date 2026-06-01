Муковозчик: не могут быть задания ЦТ существенно сложнее школьных

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Не успел пройти ЦЭ, как в соцсетях некоторые мамочки причитают: какой сложный тест! Им парируют: экзамены на то и даны, чтобы отобрать для вузов самых умных, одаренных, старательных. Тем, кто трудился на протяжении школьных лет, опасаться нечего. А вы что скажете?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Для лентяев обычно из кровати сложно встать. Или вот насчет работы. В народе говорят, гультай – за дело, мозоль – за тело. Опять же, если годами не учиться, на экзамене, конечно, тяжело будет. У меня тот же вопрос к мамочкам. Тест, он для кого сложный? Для вас? Так он не для вас писан, родненькие вы мои.

А вот если тест оказался непосильным для сыночки-корзиночки, для доченьки-кровиночки, то подойдите к зеркалу, посмотрите глаза в глаза и честно ответьте, что вы сделали, чтобы ваш ребенок каждый день из четверти в четверть выполнял домашнее задание, чтобы все прошедшие годы в школе учился, а не отбывал номер вместе с вами.

Никогда не поверю, чтобы обычный ученик, добросовестно отучившийся в школе, не сдал бы экзамен на средний балл. Хватит его или нет – другой вопрос. Ну не могут быть задания теста существенно сложнее тех, что были в школе. Их ведь, можно сказать, одни и те же люди составляют. Почти. А зачем вам вуз? Чтобы и там жаловаться на сложные сессии, непосильные зачеты и постоянные коллоквиумы? Не надо вам это, поверьте. И берегите нервы.