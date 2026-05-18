Депутаты зарубятся в Dota 2? На кону – мандат доверия. Муковозчик о западной демократии

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

В Бразилии действующий депутат парламента предложил оппозиционному политику сразиться в игре Dota в формате 5 на 5. Если проиграет, обещает положить мандат на стол. А мы прикидываем другие варианты: Мерц и Шольц в подкидного? Урсула и Кая в резиночки?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Не, девчонки, там еще смешнее. Все началось с того, что «в соцсети X глава отдела игр и киберспорта Рио-де-Жанейро Чанди Тейшейра обвинил действующего депутата Палаты депутатов Бразилии Кима Катагири в использовании темы гейминга ради пиара перед выборами». Потому что этот Ким «в свободное время играет в Dota 2 и транслирует свои матчи в прямом интернет-эфире».

Фактически работник столичного горисполкома назвал депутата, заседающего в той же столице, «пустышкой». Видимо, имея в виду бразильскую поговорку: «В Доту играть – не мешки таскать». А тот, наоборот, решил показать, что «В Доту играть – не в мэрии заседать».

Это, увы, веяние времени. Я еще понял, если бы – в футбол. Или в написание законопроекта на время и без ошибок. На худой конец, мерились, у кого джойстик длиннее. Так нет же.

Просто оцените суть западной демократии: ты получил от народа мандат доверия. И ты готов разыграть его в очко, извините, в Доту. Вот вам и отношение, и уровень, и ответ на вопрос: а где она на Западе, та демократия?