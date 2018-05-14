Беларусь и Молдова отмечают динамику роста в торговле

Новости Беларуси. Также в рамках саммита Александр Лукашенко встретился с Президентом Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущая встреча лидеров проходила совсем недавно – в апреле наш Президент был с официальным визитом в Кишиневе. Но возможность встретиться вновь не упустили. Тем более между странами уже успели накопиться вопросы, которые нужно решать.

В ходе прошедшего визита стороны договорились открывать новые совместные производства, уже прорабатывается вопрос о сборке в Кишиневе автобусов МАЗ. Сегодня лидеры отметили рост товарооборота и намерение сохранить динамику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Появляется все больше и больше вопросов, которые мы должны решать, поэтому мы здесь, мы встречаемся. Я думаю мы обсудим все вопросы и проблемы, которые могут быть в наших отношениях. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий, проблем вроде бы нет. Мы внимательно наблюдаем за событиями в Молдове, также, как и вы в Беларуси. Я готов обменяться мнениями на сей счет. Если будут вопросы, мы также все обсудим и решим.