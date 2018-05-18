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Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко корзину белых роз в честь дружбы глав государств и двух стран

18 мая 2018 18:38
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Новости Беларуси. Международная повестка задала тон всей рабочей недели Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началась она с многочисленных встреч в Сочи на полях саммита Евразийского союза. Затем визит в Таджикистан, и, наконец, сегодняшние латиноамериканский и китайский векторы.

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко корзину белых роз в честь дружбы глав государств и двух стран-1

18 мая журналисты обратили внимание на то, что в интерьере рабочего кабинета главы государства появился необычный предмет – большой букет белых роз. А в нем разглядели флаг Таджикистана и визитную карточку Эмомали Рахмона.

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко корзину белых роз в честь дружбы глав государств и двух стран-4

Удалось узнать у Президента и подробности такого интересного подарка. Эту корзину цветов Александру Лукашенко действительно передал его близкий друг, лидер Таджикистана, в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран. Белые розы как символ искренних чувств адресованы всему белорусскому народу. После прилета из Душанбе букет сразу же занял почетное место во Дворце Независимости.

# Беларусь-Таджикистан # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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