Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко корзину белых роз в честь дружбы глав государств и двух стран
Новости Беларуси. Международная повестка задала тон всей рабочей недели Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Началась она с многочисленных встреч в Сочи на полях саммита Евразийского союза. Затем визит в Таджикистан, и, наконец, сегодняшние латиноамериканский и китайский векторы.
18 мая журналисты обратили внимание на то, что в интерьере рабочего кабинета главы государства появился необычный предмет – большой букет белых роз. А в нем разглядели флаг Таджикистана и визитную карточку Эмомали Рахмона.
Удалось узнать у Президента и подробности такого интересного подарка. Эту корзину цветов Александру Лукашенко действительно передал его близкий друг, лидер Таджикистана, в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран. Белые розы как символ искренних чувств адресованы всему белорусскому народу. После прилета из Душанбе букет сразу же занял почетное место во Дворце Независимости.