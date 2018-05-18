Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко корзину белых роз в честь дружбы глав государств и двух стран

Новости Беларуси. Международная повестка задала тон всей рабочей недели Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась она с многочисленных встреч в Сочи на полях саммита Евразийского союза. Затем визит в Таджикистан, и, наконец, сегодняшние латиноамериканский и китайский векторы.

18 мая журналисты обратили внимание на то, что в интерьере рабочего кабинета главы государства появился необычный предмет – большой букет белых роз. А в нем разглядели флаг Таджикистана и визитную карточку Эмомали Рахмона.