Венгрия оказалась права, когда отказалась поставлять оружие в Украину? Ответил местный политолог

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Если Шольц в итоге сдался, то есть такие государства, к примеру, как Венгрия, которые отказываются поставлять оружие Украине. Венгрия остается единственным государством в ЕС, которое не предоставило Украине военную технику с начала конфликта. Мы лишь можем себе представить, какому давлению со стороны других западных государств подвергается Будапешт. Что же мотивирует правительство следовать по этому тяжелому пути?