Венгрия оказалась права, когда отказалась поставлять оружие в Украину? Ответил местный политолог
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Если Шольц в итоге сдался, то есть такие государства, к примеру, как Венгрия, которые отказываются поставлять оружие Украине. Венгрия остается единственным государством в ЕС, которое не предоставило Украине военную технику с начала конфликта. Мы лишь можем себе представить, какому давлению со стороны других западных государств подвергается Будапешт. Что же мотивирует правительство следовать по этому тяжелому пути?
Балинт Сомкути, эксперт по политике безопасности, военный историк (Венгрия):
Серьезное понимание со стороны государства и населения, что это не наша война, мы не предоставляем военную технику, потому что не хотим в этом участвовать. Это официальная позиция и массовое убеждение населения.
Надежда Сасс:
До какой степени нужна сама по себе готовность к высокоинтенсивному, длительному конфликту, который мы наблюдаем в Украине? Десятилетиями многие европейские армии испытывали недостатки в финансировании, подготовке даже для таких краткосрочных операций, как в Ираке, Афганистане. Готовы ли они сейчас к бою при необходимости?
Балинт Сомкути:
Есть большое давление на европейских военных в плане предоставления военной помощи. Факт в том, что недостаток ресурсов и резервов явно дает о себе знать. И сообщения стран, что они дошли до точки, когда они уже не могут поддерживать поставки. К сожалению, в последние 30 лет Европа слишком мало инвестировала в военно-промышленный комплекс, в действующую армию.
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