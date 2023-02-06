Чем отличается наша армия от американской? Елфимов о чести белорусских военных

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

На прошлой неделе мы отмечали великую дату: 2 февраля 1943 года завершилась великая Сталинградская битва, сломавшая хребет объединенной Европе, под водительством Гитлера дерзнувшей вторгнуться в пределы нашей священной Родины с мечом, огнем и газовыми камерами. Наши народы были спасены, а орды фашистских «арийцев» с этого дня медленно, но верно поползли обратно в свое «цивилизованное» логово. Мы это логово взяли, но врага не добили до конца – сегодня он вылез из политических подвалов Европы и снова заглядывается на нашу землю. А все отчего? От того, что не помнит себя. И вообще, нюх потерял – в том числе и исторический.

К пустой голове руку не прикладывают! В армии США не понимают, что такое честь – подробности здесь.

Чем еще отличается наша армия от, скажем, американской или любой другой, но западной? Отличий тьма, и весьма принципиального свойства. Но есть среди этих отличий одна деталь, не менее принципиальная, но которую могут заметить, а тем более понять только люди служивые, так сказать, с настоящей военной косточкой. Деталь эта очень красноречивая, я бы сказал, знаковая. Каждый из вас видел немало американских фильмов или видеохроники про западных армейских. Может, вы заметили, как эти вояки приветствуют друг друга? Как отдают честь? Американский военный и любой другой его союзник ничтоже сумняшеся в случае отдания чести выпрямляется и прикладывает руку к голове. Он сделает это и на поле боя, и в столовой, и в строю совершенно одинаково.