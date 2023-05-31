«Говорили, что будет весной, теперь говорят, что будет летом». Когда ждать украинский контрнаступ?

Григорий Азаренок, СТВ: Что там этот контрнахрюк?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим безопасность границ, новости с фронта и удары по центрам принятия решений. В гостях публицист Юрий Терех и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Маркевич.

Юрий Терех, публицист:

Сначала говорили, что будет весной, теперь сказали, что будет летом. Но это очевидно, потому что весна заканчивается через пару часов. Сейчас смотрим, что будет летом.

Григорий Азаренок:

Обещали, что весной в Крыму будет.

Юрий Терех:

Я вообще не сильно верю, что в том виде, в каком они анонсируют, он будет.

Григорий Азаренок:

Я думаю, это заслуга и русской артиллерии.

Юрий Терех:

И артиллерии, и Военно-космических сил.

Григорий Азаренок:

Убирают склады, скопления боеприпасов, техники и так далее.

Юрий Терех:

А потом в Европе на четыре для выключают весь мониторинг радиации.

Григорий Азаренок:

То есть работают наши ребята, работает великая русская армия. Все делается для того, чтобы минимизировать последствия этого контрнахрюка.

Юрий Терех:

Вдруг так получится, что будем 31 августа в эфире, как раз в этот день скажут, что будет осенью контрнаступ.

Григорий Азаренок:

Да, на 31 августа забиваем прямой эфир и будем ждать осеннего контрнахрюка.

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