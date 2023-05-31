«Говорили, что будет весной, теперь говорят, что будет летом». Когда ждать украинский контрнаступ?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим безопасность границ, новости с фронта и удары по центрам принятия решений. В гостях публицист Юрий Терех и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Маркевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что там этот контрнахрюк?
Юрий Терех, публицист:
Сначала говорили, что будет весной, теперь сказали, что будет летом. Но это очевидно, потому что весна заканчивается через пару часов. Сейчас смотрим, что будет летом.
Григорий Азаренок:
Обещали, что весной в Крыму будет.
Юрий Терех:
Я вообще не сильно верю, что в том виде, в каком они анонсируют, он будет.
Григорий Азаренок:
Я думаю, это заслуга и русской артиллерии.
Юрий Терех:
И артиллерии, и Военно-космических сил.
Григорий Азаренок:
Убирают склады, скопления боеприпасов, техники и так далее.
Юрий Терех:
А потом в Европе на четыре для выключают весь мониторинг радиации.
Григорий Азаренок:
То есть работают наши ребята, работает великая русская армия. Все делается для того, чтобы минимизировать последствия этого контрнахрюка.
Юрий Терех:
Вдруг так получится, что будем 31 августа в эфире, как раз в этот день скажут, что будет осенью контрнаступ.
Григорий Азаренок:
Да, на 31 августа забиваем прямой эфир и будем ждать осеннего контрнахрюка.
Читайте также:
Почему ещё не состоялось контрнаступление со стороны ВСУ? Ответил представитель бригады «Дон»
Азарёнок: «У Батьки никаких красных линий нет, и красная линия – это граница Беларуси»
«У них даже ядерное оружие общее!» На каком уровне сейчас сотрудничество Беларуси и России?