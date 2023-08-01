Главный разлом – это столица и регионы. Лазуткин сравнил протесты 2020-го в Беларуси и ситуацию в Украине

Андрей Лазуткин, политолог:

Бьют всегда по таким разломам. Главный разлом, который есть у нас, – это столица и регионы. Это отличие в уровне жизни, заработке. И когда нас качали три года назад, это как раз было в столице в первую очередь. А что происходит в Украине? Там идет разрыв между востоком и западом. Разный уровень доходов, разная занятость, разная профессиональная сфера. Все это людей разделяет. Если мы говорим, что у нас два хороших региона и три плохих, то мы таким образом страну делим пополам.

С одной мы имеем деньги, финансовую независимость, а тут мы говорим: а вам спасибо, едьте на заработки. Конечно, так страну можно потерять. Это сбалансированное развитие, в том числе что по Орше происходит – мы видим, особое внимание. Оно нацелено на то, чтобы везде по Беларуси был примерно одинаковый уровень дохода, занятости, не было этой трудовой миграции ни в Россию, ни на Запад, в Польшу. Когда это все будет, конечно, это будет обеспечивать, во-первых, отсутствие расслоения по доходам; во-вторых, однородность государства; в-третьих, надо контролировать столицу.

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