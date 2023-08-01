Польша отрабатывает блокаду Калининграда? Политолог объяснил, почему нагнетают обстановку у границ Беларуси

Ни мира, ни войны. В администрации Зеленского сообщили, что Украина начинает консультации о «гарантиях безопасности» с США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это первый шаг к мирным переговорам с Россией, хотя в офисе Зеленского об этом прямо не говорят. Но наступит ли долгожданный мир – неясно. Чтобы в регионе ни на минуту не угасала напряженность, теперь уже Польша создает проблемы на белорусско-польской границе. Премьер Моравецкий угрожает сухопутной блокадой Калининграда совместно с Латвией и Литвой, а польские механизированные части переброшены вплотную к белорусской территории. О том, что стоит за этими процессами, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

У Польши есть планы по созданию не только новых подразделений, чтобы поставить их на белорусскую границу, но и введения польских частей в Украину для обеспечения безопасности – по типу внутренних войск. Для чего Украине подразделения, которые выполняют не армейские, а полицейские задачи? Пока мы не знаем, как пойдут боевые действия, но Россия хотела бы провести границу по Днепру. Это значит, что ВСУ планируют оборону Харькова, Одессы, Днепропетровска, независимо от того, будут какие-то мирные переговоры или нет. И мы видим, как города-миллионники укрепляют и готовят к штурму. Главным элементом такой обороны будет «живой щит» – то есть население, которое оставят, по сути, в заложниках. А чтобы рука не дрогнула, для их контроля могут использовать иностранные подразделения, а не только военнослужащих. Потому что ВСУ как раз и набирают из центральных и восточных областей Украины, того же Харькова и Днепропетровска. И они вряд ли будут рады прикрываться земляками. «Азова» на всех не хватит, и для такой грязной работы еще в Бахмуте придумали схему с иностранным легионом. Во время городских боев было две линии обороны – в первой стояли мобилизованные и плохо обученные вэсэушники, а во второй – кадровые части и наемники. Вот допрос жительницы Бахмута, которая рассказывает, что там делал белорусский батальон.

Самое главное, что они даже практически не воевали. Они всегда были чистенькие, выбритые, опрятненькие. Они просто были на страже, чтобы никто не дезертировал из вэсэушников, чтобы все выполняли приказы. Они их контролировали. И очень много случаев было, когда именно эти наемники издевались над людьми, насиловали девушек молоденьких. По 15 лет! Насиловали этих девочек! Если кто-то из них после этого рискнул подать заявление в полицию, просто исчезала вся семья. Исчезала бесследно. Нет слов по поводу их зверства. Это намного хуже, чем фашисты.

Андрей Лазуткин:

То есть их туда отправили не воевать, а для контроля прифронтового населения. Им надо было обеспечивать «живой щит» из гражданских и своих же мобилизованных. А заодно смотреть, какие настроения у людей, хотят или не хотят они выйти к русским, подавлять протест, чтобы местные сидели в подвалах и не могли выехать из города. То есть речь сегодня не о вводе польской армии в Западную Украину, это пока отдаленная перспектива, а о резервах для обороны центральных областей. Они видят, что наступление в Запорожье захлебывается, дальше может быть российское контрнаступление, например, на север Украины, где уже есть определенные успехи. И тогда им придется не просто выскребать резервы для фронта, но и обеспечивать, скажем так, порядок в городах. Вот тут и пригодятся польские полицейские формирования. Пусть без опыта, но с задачей держать в подвалах женщин и детей они справятся – примерно так же вводили «миротворцев» в Югославию. И получается, что Польша участвует в конфликте сразу по трем направлениям. Публичное – это угрозы Моравецкого по поводу «Вагнера», что теперь они поставят на границу дополнительные войска якобы для защиты от нас. Непубличное – это отработка полицейских функций, чтобы освободить резервы для ВСУ. И, конечно, польские добровольцы, которые воюют с самого начала СВО. С учетом ротации через боевые действия прошло не менее 10 тысяч человек. Плюс обучением солдат занимаются польские инструкторы, а в Польше организован ремонт подбитой техники.

Но миролюбивые польские братья говорят, что это мы собираемся на них напасть. Хотя они получают опыт в конфликте с армией, очень похожей на нашу. А что в это время происходит в польском обществе? Это видео с футбольного матча, где три дня назад польские болельщики вывесили баннер «Волынь-43» и кричали матерные оскорбления в адрес УПА и Бандеры. То есть среди поляков разные мнения насчет Украины: одно дело защищать свою страну, а другое – лезть в войну, которая не имеет к Польше прямого отношения.

Андрей Лазуткин:

И что делает польская власть? Она начинает объяснять, что угрозу им создает даже не Россия, а Беларусь. Что мы – это не самостоятельное государство, а оккупированная территория. Премьер Моравецкий на днях заявил, что задача «Вагнера» – занять коридор на Сувалки, а для этого диверсанты будут переодеваться в мигрантов и проникать в Польшу. Все как в кино. При этом поляки угрожают полностью закрыть границу, но ведь диверсанты не через пункты пропуска будут проходить. Дело здесь не в «Вагнере». Полякам нужен повод, чтобы отработать вариант сухопутной блокады Калининграда. Для этого сразу три страны: Польша, Литва, Латвия – будут одновременно закрывать сообщение под каким-то предлогом и подводить войска к границе. То есть это отработка маневра на местности в случае конфликта России с НАТО. И что бы мы ни делали сейчас, у них еще на саммите в Вильнюсе была принята новая оборонная доктрина по Прибалтике. Теперь они просто берут текущие события и подгоняют их под свои военные задачи. А теперь давайте подумаем, по кому это все ударит. Независимо от событий 2020 года, у нас давно был класс людей, которые жили на две страны. Зубы лечим в Беларуси, на каникулы к бабушке детей привозим в Беларусь, а сами получаем на них пособие в Польше и там же работаем. Отдельные граждане возили оттуда товары – лекарства, косметику, детали, которые потом продавали здесь. И вот такие люди в страну попасть не смогут. Понятно, останется вариант самолетом через Турцию, но цена у перелета будет такая, что дешевле оставаться в Польше. Им как бы намекают, что пора определяться и не жить на две страны, а то вдруг завтра война. Но при этом и в Варшаве, и в Вильнюсе сидят целых два эмигрантских центра. Которые, как они говорят, представляют интересы белорусов за рубежом. Но никто из них не просит хозяев не закрывать границу в интересах тех самых белорусов, которые проживают в Польше и Литве. А вот интервью украинского телевидения. Известного деятеля спрашивают: так а что будет, если Польша начнет военный конфликт против Беларуси? Поддержат ли наши граждане смену режима в случае войны?