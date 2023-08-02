Андрей Афанасьев: «Если бы у нас было сплошное общество потребления, то нас бы победили»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и политической обстановки в мире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев.
Андрей Афанасьев, журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас»:
Если бы у нас было сплошное общество потребления, то нас бы победили. Вот очень простой пример, говорю за себя, за своих ровесников. Я 1989 года рождения. Когда Советский Союз распался, мне было два года. Всю мою сознательную жизнь, школа, университет – средства массовой информации, культуры, мне говорили: Андрей, живи для себя, бери от жизни все, самое главное – это ты сам, прорывайся, добивайся успеха, получай удовольствие, катайся на мерседесе, отдыхай на Мальдивах. А потом наступает сначала 2014 год, а потом 2022. Уже окончательно для тех, кто не понял в 2014-м. И говорят: знаешь, Андрей, придется в окопы лезть. И огромное количество людей, конечно, с этим не справились, но очень многие люди, мои ровесники, люди гораздо младше меня, люди, которым 20, 19, 21 год, сделали правильный выбор. Это говорит о том, что мы не являемся обществом потребления, потому что потребитель никогда не полезет туда, где страшно, где убивают, где смерть. Если ты погибнешь, ты не сможешь потреблять. И у потребителя самая главная ценность – это он сам.
Андрей Афанасьев:
А люди, которые сейчас находятся в зоне СВО, нашли в этой жизни нечто важнее и больше, чем они сами: родину, семью, бога. И когда у человека появляется это нечто, что больше его и ради чего он готов совершать подвиги и жертвовать собой, тогда он становится непобедимым. Поэтому у нас есть. Другой момент, что по-прежнему мы блуждаем в каком-то таком мороке безыдейном, и идеология нам нужна вполне конкретно. Она понятная, что страны русского мира, наши с вами государства, здоровая часть Украины, которая, останется и оживет после СВО, я думаю, мы все в том или ином виде составим какую-то новую историческую общность славяно-православной цивилизации, что у нас есть абсолютно конкретная задача. Эта задача формулируется очень просто. Мы должны удерживать этот мир от зла. И если мы проиграем, будет некому удерживать этот мир в себе. Этот мир окончательно сойдет с ума и провалиться в бездну.
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