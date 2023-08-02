Андрей Афанасьев: «Если бы у нас было сплошное общество потребления, то нас бы победили»

Андрей Афанасьев, журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас»:

Если бы у нас было сплошное общество потребления, то нас бы победили. Вот очень простой пример, говорю за себя, за своих ровесников. Я 1989 года рождения. Когда Советский Союз распался, мне было два года. Всю мою сознательную жизнь, школа, университет – средства массовой информации, культуры, мне говорили: Андрей, живи для себя, бери от жизни все, самое главное – это ты сам, прорывайся, добивайся успеха, получай удовольствие, катайся на мерседесе, отдыхай на Мальдивах. А потом наступает сначала 2014 год, а потом 2022. Уже окончательно для тех, кто не понял в 2014-м. И говорят: знаешь, Андрей, придется в окопы лезть. И огромное количество людей, конечно, с этим не справились, но очень многие люди, мои ровесники, люди гораздо младше меня, люди, которым 20, 19, 21 год, сделали правильный выбор. Это говорит о том, что мы не являемся обществом потребления, потому что потребитель никогда не полезет туда, где страшно, где убивают, где смерть. Если ты погибнешь, ты не сможешь потреблять. И у потребителя самая главная ценность – это он сам.