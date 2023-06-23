Почему белорусская армия напрямую не участвует в СВО? Рассказал Андрей Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ: Русские братья у нас спрашивают: а почему сами белорусы не воюют? Дорогие русские братья, на этот вопрос много раз отвечал Александр Григорьевич Лукашенко: под 150 тысяч поляков стоит на границе, и мы нашей армией все это сдерживаем. И никто сейчас не идет, не открывает против России второй фронт. Западные генералы, аналитики – все говорят, что хорошо, если бы Беларусь еще втянуть, растянуть фронт еще на тысячу километров. Поэтому Батька здесь затыкает дыру в этом междуморье. Если бы этой дыры не было, то фронт был бы от Прибалтики до Ростова. И такой был план в 2020 году, мы это сейчас понимаем. Правильно, Андрей?

Андрей Лазуткин, политолог:

Может, наши русские братья не совсем видят карту, но если мы переходим каким-то образом украинскую границу, то дальше получаем линию фронта по Беларуси только примерно в полторы тысячи километров. Это граница с Литвой, Латвией, Польшей, еще и украинская граница – более тысячи километров. И на всей этой линии начнутся боевые действия, потому что западники не будут нам давать какой-то коридор для перехода в Украину – они начнут давить сразу со всех сторон. Поэтому наш Президент и поставил здесь ядерное оружие, потому что мы всерьез опасаемся именно такой наступательной операции.

Что касается белорусского участия в Украине, подумайте сами, Россия – это сверхдержава с огромной армией (контрактные, мобилизованные, добровольческие формирования). И вам нужна еще белорусская помощь, чтобы эту операцию завершить? Наша армия в Беларуси в совокупности – 60 тысяч человек, включая бухгалтерию, врачей, связистов и прочее. То есть реально по земле могут наступать 5-6 тысяч человек. Это люди, которые формируют штурмовые части. Получается, что в Бахмуте за 8 месяцев Россия уничтожила 60 тысяч ВСУ – это как вся белорусская армия. Получается, что для такого рода масштабной военной операции тут не тысячи людей должны участвовать, а миллионы. Мы и в России не видим пока эти миллионы, наверное, и операция будет иметь ограниченный характер.

Читайте также:

Азарёнок про экономику во время СВО: мы обязательно заберём рынок Украины, потому что победа неизбежна

«В 1994 году Беларусь и Украина выбирали президента». Вот к чему привели разные решения народов

«Волосы дыбом встали! По году не завозили продукты». Азарёнок с Романовым посетили магазин в белорусской деревне