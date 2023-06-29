Когда Пригожин спланировал поход на Москву? Ответил политолог Лазуткин

Андрей Лазуткин: Да, теперь все эти каналы-помойки и прочие сочувствующие, которые с Пригожиным были связаны, молчат. Но остались стрелковские. А Стрелков что сегодня пишет? Что Лука предатель, он каким-то образом это спланировал, или это договорняк, или какой-то хитрый план непонятно кого, наверное, Запада, чтобы такой мятеж организовать. Группа критиков, которая считает его авторитетом, просто это повторяет. А дальше идут некие домыслы, что, наверное, это был план, он был так реализован, какие-то детали придумываются по ходу. Но цель – выставить уже нас, не Герасимова, Шойгу и кого-то еще, а Беларусь виновником всей этой ситуации, потому что надо же патриотам объяснить, в чем там проблема. Проблема в Лукашенко – вот, он предатель, посмотрите, какой хитрый, он опять нас всех подставил.

Андрей Лазуткин, политолог: О чем нам сегодня говорят? Что Лукашенко сам это все спланировал, чтобы сюда привезти «Вагнер», стать потом с помощью «Вагнера» президентом России, продолжить этот мятеж, воевать с Путиным. Давайте подумаем, откуда это все берется. У них не очень хорошо шла военная операция с самого начала – значит, нужно искать виновных. Там было две большие группы критиков власти. Это была группа вокруг Стрелкова и группа вокруг Пригожина. Но Пригожин имел гораздо больший авторитет, потому что, во-первых, он сам Стрелкового критиковал, а во-вторых, он говорил: я за Путина, просто я против Шойгу, Герасимова, генералов, бюрократов. И людям это нравилось: да, мы же тоже не против Путина, мы просто за устранение каких-то недостатков. И до какого-то момента вся эта публика очень внимательно слушала Пригожина, пока он не совершил мятеж.

Григорий Азаренок:

И сейчас хочет шапку Мономаха схватить.

Андрей Лазуткин:

Мы работаем громоотводом в этой ситуации. Получается, что вроде это ваша армия и ваш «Вагнер», а вы немножко проспали все эти дела. Получается, что мы не проспали, а вас просто хитро предали белорусы каким-то образом. Все это по-дурацки выглядит.

Президент подчеркивал, что не освещайте ситуацию так, чтобы вбивать клин между нами и русскими, между нами и российским Минобороны, между нами и вагнеровцами. Это очень сложно, потому что там реально все кипит, искрит. Там же не один Пригожин, был еще совет командиров, который остался за кадром, но это люди, которые имеют огромный авторитет везде. И мы же не знаем, что они сегодня говорят и думают. Поэтому пока они не продемонстрируют лояльность российской власти, ситуация все равно будет взрывоопасной. И то, что нам рассказывают, что они под Осиповичами сидят… Дорогие мои, они сегодня в Луганске находятся, большая часть. И как раз в Луганске надо посмотреть, какие там настроения, какие планы у людей, что они делают. Я думаю, что Российская Федерация наконец займется этим вопросом, потому что если у вас нет контрразведывательного обеспечения в отношении таких формирований… Пока они были в Африке, это было одно дело, что они говорят и думают – это не сильно важно. Но когда они у вас в войсковой операции участвуют и во время украинского контрудара, который очень тяжелый. Который надо отражать вместе, а они такое начинают делать, это вызывает большие вопросы.

Когда я смотрел выступление Пригожина про выход из Бахмута, он несколько раз повторял, что мы выходим для доподготовки, отдыха одной заученной формулировкой. И было абсолютно видно, что он врет. Они не собирались отдыхать и доподготавливаться. Я думал, что это хитрый военный план. Наверное, они куда-то выйдут и тут же зайдут. Оказалось, что план был, только не в отношении Украины, а в отношении Москвы. То есть у них уже искрил конфликт с Шойгу в тот момент, шли заявления, что они нас специально убивают. Это такая личная месть. Думаю, они тогда уже спланировали поход на Москву, где-то за недели три его реализовали.

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