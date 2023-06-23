Азарёнок: если будет конкретное нападение – снесём всё, решимости хватает!

Григорий Азаренок, СТВ: Горбачев – гореть ему в аду вечно за то, что он развалил Союз. Кстати, РСФСР первая объявила о независимости от СССР и вышвырнула Беларусь и Украину из Советского Союза. Мы не хотели, у нас референдум прошел – цифра за Союз была за 90 %. Сейчас мы исправляем все эти ошибки, к сожалению, кровавым способом.

Андрей Лазуткин, политолог:

Недавно я был на сборах территориальной обороны нашей. К чему мы готовимся в Беларуси? Мы очень внимательно смотрим, что они делали в Белгороде. Вот что они могут сделать против нас – именно такого рода операции, потому что у них есть нацисты из русского добровольческого корпуса «Азова», у них есть и нацисты из Беларуси – батальон Калиновского и некоторые другие формирования. Вот они могут в приграничном районе устроить что-то похожее. И мы готовимся к проведению, в том числе и силами теробороны, к которым мы относимся, к такой контртеррористической операции. Это то, что по силам нашей армии, что мы можем реально обеспечить. А что мы не могли обеспечить – это противостояние с НАТО. Для этого нам поставили тактическое ядерное оружие. И если сегодня в Прибалтике или Польше будет формироваться группировка, допустим, для блокирования Калининграда или для нападения на Беларусь, то по такой группировке будет применяться такого рода вооружение.

Григорий Азаренок:

И не пожалеем никого: ни Варшаву, ни Вильнюс, ни Краков. Извините, либералы, российские, белорусские змагары, Akropolis расплавится. Все, у Батьки красных линий нет, я вас уверяю. Если будет конкретное нападение – снесем все. Сами знаете, решимости хватает.

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