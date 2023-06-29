Лазуткин: бюджет «Вагнера» за год СВО – млрд долларов, хорошо, если мы найдём варианты для совместной работы

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и судьбу ЧВК «Вагнер». В гостях политолог Андрей Лазуткин и писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов. Григорий Азаренок, СТВ:

Естественно, никакой опасности ни для населения, ни тем более для вертикали власти ЧВК «Вагнер» представлять не будет. Наоборот, польза для нашей страны. Об этом сказал Президент.

Андрей Лазуткин, политолог:

Это же еще и цена вопроса. Одно дело – обменяться опытом. Вот мы с вами собрались, рассказали, как надо воевать, показали на пальцах. Это дешево. Но если брать сами боевые действия, то Путин рассказал, что бюджет «Вагнера» только за год военной операции был 1 миллиард долларов. Еще миллиард они потратили на страховые выплаты. А третий миллиард заработал Пригожин на поставках в армию питания, продуктов, еще чего-то, это уже косвенные доходы. Три миллиарда долларов. Если посмотреть бюджет белорусской армии, это примерно 800 миллионов. Вся наша армия по бюджету – это как один «Вагнер», если не брать страховые выплаты и прочее, потому что в условиях боевых действий появляются дополнительные расходы. Поэтому это дорогое удовольствие. И хорошо, если мы найдем какие-то варианты для совместной работы. Григорий Азаренок:

Ну, Батька сказал: за счет Пригожина все это будет. Андрей Лазуткин:

Что значит за счет Пригожина? Миллиард долларов он даст? Или сколько у Тихановского было за диваном?