Прямой эфир

Лазуткин: бюджет «Вагнера» за год СВО – млрд долларов, хорошо, если мы найдём варианты для совместной работы

29 июня 2023 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и судьбу ЧВК «Вагнер». В гостях политолог Андрей Лазуткин и писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов.

Григорий Азаренок, СТВ:
Естественно, никакой опасности ни для населения, ни тем более для вертикали власти ЧВК «Вагнер» представлять не будет. Наоборот, польза для нашей страны. Об этом сказал Президент.

Лазуткин: бюджет «Вагнера» за год СВО – млрд долларов, хорошо, если мы найдём варианты для совместной работы-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Это же еще и цена вопроса. Одно дело – обменяться опытом. Вот мы с вами собрались, рассказали, как надо воевать, показали на пальцах. Это дешево. Но если брать сами боевые действия, то Путин рассказал, что бюджет «Вагнера» только за год военной операции был 1 миллиард долларов. Еще миллиард они потратили на страховые выплаты. А третий миллиард заработал Пригожин на поставках в армию питания, продуктов, еще чего-то, это уже косвенные доходы. Три миллиарда долларов. Если посмотреть бюджет белорусской армии, это примерно 800 миллионов. Вся наша армия по бюджету – это как один «Вагнер», если не брать страховые выплаты и прочее, потому что в условиях боевых действий появляются дополнительные расходы. Поэтому это дорогое удовольствие. И хорошо, если мы найдем какие-то варианты для совместной работы.

Григорий Азаренок:
Ну, Батька сказал: за счет Пригожина все это будет.

Андрей Лазуткин:
Что значит за счет Пригожина? Миллиард долларов он даст? Или сколько у Тихановского было за диваном?

Лазуткин: бюджет «Вагнера» за год СВО – млрд долларов, хорошо, если мы найдём варианты для совместной работы-4

Григорий Азаренок:
Путин же говорил обо всем «Вагнере». Который и в Африке, и в Латинской Америке. А к нам не такое большое количество заедет, как я понимаю.

Андрей Лазуткин:
Вы правильно сказали. Когда они за рубежом работали, все было прекрасно. Такой опыт нам безусловно нужен, и он уникален, потому что одно дело – то, что в Украине происходит, там и российское Минобороны может рассказать, что сегодня с беспилотниками и какая обстановка на фронте у Украины. А вот что происходит в странах Латинской Америки сегодня, в Судане, Ливии – это очень ценная информация. Вы ее не получите в Telegram-каналах или YouTube. Это все для специалистов, поэтому я уверен, что мы найдем формат для такой работы, но это будет не сильно дорого и не сильно затратно.

Читайте также:  

«У нас не то что подготовительный лагерь, а место для размещения». Публицист о пользе бойцов «Вагнера» для Беларуси

Что думают фронтовики Донбасса о ситуации с ЧВК «Вагнер»? Комментарий бойца

«Как дочка полка была». История юной девушки, которая ребенком застала войну, а в 18 решила воевать на передовой

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас не то что подготовительный лагерь, а место для размещения». Публицист о пользе бойцов «Вагнера» для Беларуси
28 июня 2023 19:25

«У нас не то что подготовительный лагерь, а место для размещения». Публицист о пользе бойцов «Вагнера» для Беларуси

«Люди обгадились и смотрели, что будет». Почему ярые сторонники «распять Пригожина» молчали 24 июня?
28 июня 2023 18:29

«Люди обгадились и смотрели, что будет». Почему ярые сторонники «распять Пригожина» молчали 24 июня?

«Старт дан очень хороший». Как прошёл третий день Форума регионов Беларуси и России?
28 июня 2023 15:11

«Старт дан очень хороший». Как прошёл третий день Форума регионов Беларуси и России?