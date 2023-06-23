Азарёнок про экономику во время СВО: мы обязательно заберём рынок Украины, потому что победа неизбежна

Григорий Азаренок, СТВ: Мы выбрали Батьку в 1994 году и выбираем его каждый раз. У нас были Майданы в 2001, 2006, 2010 и 2020 годах. Мы каждый раз этот Майдан топтали, укатывали в асфальт и всех уродов, которые пытались это делать, вышвыривали, сажали. И правильно делали. И сейчас время показывает, что всякие рассказы про то, что необходима сменяемость власти, как будто это трусы какие-то, что их надо менять постоянно. Извините, это все немножко посерьезнее. Сменяемость власти – нахрен она никому не нужна. Если она эффективна, если она работает, действует, то зачем ее менять? А вот в Украине гордятся: у вас один президент, а у нас целых пять. И чего вы достигли, братья наши? Война, разруха, кровь, вас распродают на органы, зато пять президентов было.

Андрей Лазуткин, политолог:

Это же не просто, что мы взяли и отменили выборы. То есть каждый раз народ выбирал нашего Президента, и каждый раз обстановка менялась. У нас были разные периоды. Когда-то тоже были конфликты с РФ в плане экономики, газа, нефти – мы все это тоже переживали, но такова судьба республик СНГ: мы когда-то имели единый промышленный район и комплекс, а сегодня выживаем каждый по одиночке. И только военная операция нас снова начинает сближать, потому что оказалось, что без санкций наши экономики по отдельности не нужны, а когда санкции вводят, то оказалось, что мы можем все совместно производить и неплохо с этого жить. У нас огромный товарооборот сегодня, которого не было все прошлые годы. Поэтому нет худа без добра. И мы в Беларуси это чувствуем, когда говорят в России: а зачем нужна была эта спецоперация? Мы в Беларуси можем сказать, что да, мы потеряли украинский рынок, куда продавали много чего, но мы приобрели рынок в России, который гарантированно нам сегодня помогает.

Григорий Азаренок:

Мы еще обязательно заберем рынок Украины, потому что победа неизбежна.

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