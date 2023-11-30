«Все помнят о событиях 2020-го. Попытка госпереворота!» Людмила Гладкая рассказала, о чём книга «Изнанка мятежа»

Григорий Азаренок, СТВ:

Рассказывайте, Людмила. Это ваш второй том. «Изнанка Мятежа». Ваш совместный проект с Юрием Терехом. Теперь добавилась еще Алена Красовская, наш правозащитник.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Вообще-то здесь четыре автора, как видишь: Людмила Гладкая, Юрий Терех, моя коллега Алена Красовская, она же мой друг.

Григорий Азаренок:

Правозащитник здорового человека.

Людмила Гладкая:

Правозащитник. Кстати, это единственный правозащитник в стране, который реально занимался вопросами защиты прав заключенных. То есть она помогала людям с медицинским обеспечением, кому-то чисто какие-то бытовые вещи. Человек действительно помогал с адвокатами, если у кого-то средств не хватает. И четвертый автор – шикарные вы видите рисунки, картинки.

Григорий Азаренок:

Читайте каждый номер «СБ. Беларусь сегодня». Иллюстрации Олега Карповича. Они потрясающие. Вот посмотрите, какие рожи. Рожи мразот какие! Вот они мрази. Замечательные карикатуры Олега Карповича. И не только карикатуры. Он прекрасно пишет.

Людмила Гладкая:

Эта книга – «Изнанка мятежа». Все помнят события 2020 года. Попытка госпереворота силового в нашей стране, который не случился. И благодаря стараниям Президента, его воли, благодаря стараниям наших силовых структур, спецподразделений, благодаря мнению и позиции нашего белорусского общества, в общем-то, он и не случился. Во второй книге это уже продолжение всех тех событий. То есть здесь мы рассказываем на основании материалов уголовных дел, на основании материалов судебного следствия, что же было на самом деле.

Еще одна часть о том, что же говорят граждане Евросоюза. То есть люди приезжали в Беларусь и рассказывали нам о той демократии ужасной, которая там, в тех странах, и о нашей прекрасной диктатуре.

Еще одна часть. Завершается эта книга. Почему вот такая картинка – Донбасс на обложке. Завершается книга несколькими репортажами из Донбасса. Я как участник здесь. И наш иллюстратор Олег Карпович. Он прочитал, посмотрел видеосюжеты, которые есть в YouTube. И Гриша, тебе спасибо, ты показывал тоже в своих эфирах некоторые из них. И он так впечатлился этим всем, что вынес даже Донбасс, как Брестскую крепость, на обложку. Почему Донбасс? Потому что Украина, Донбасс – это как урок нам всем. Вот к чему мог привести тот мятеж, который, слава богу, у нас не случился.

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