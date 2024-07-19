Лазуткин: без США мы бы давно нашли общий язык с Европой

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Если говорить о словах еще министра иностранных дел России, ведь очень такое показательное заявление американцев имеется ввиду... Что будет означать победа России? Не нападение на Европу, не захват Берлина, не русские танки в Париже. От нас отойдет Польша и Словакия дальше, и дальше, и дальше. То есть это будет означать суверенизацию Европы. Вот есть картина «Похищение Европы», а мы «возвращение Европы» осуществляем. Но вот они пока сами не хотят артачиться: «нет, нам под американцами хорошо, мы лижем американцам сапоги, мы оккупированы, нам нравится». Это элита так исполняет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть такая поговорка: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». То есть мы-то все сами отдали американцам, а теперь мы в ООН рассказываем, что они же какой-то план имеют хитрый, чтобы там остаться дальше. Понятно, что сегодня такая обстановка. И, наверное, если бы Россия построила эти газопроводы, как планировалось, если бы она продавала газ в Германию, ну, может быть, вот это вот поражение тогда в холодной войне, оно бы во что-то хорошее сегодня конвертировалось. Вот немецкая технология, вот там наше сырье, может быть, вот этот вот союз Евразии, Европы и российской части, европейской и Азии, Китая – это был бы неплохой проект. Пускай даже с учетом нашего поражения тогда. Но американцы нам этого тоже не дали сделать, и мы оказались, как в сказке, у разбитого корыта, где вот получается, надо заново выстраивать все эти связи. И главный союзник сегодня только Китай.

А Европа говорит, что мы готовы 10 лет воевать, что Урсула фон дер Ляйен вам построит еще армады танков какие-то. Поляки готовы хоть завтра границу закрыть белорусскую. И вот наш результат дружбы с Западом. Поэтому, конечно, именно американцы разрывают наши каналы сотрудничества с Европой. Без них мы бы уже давно что-то придумали нормальное. И касаемо Беларуси, и касаемо России, и касаемо Азии и Средней Азии, и Китая, и прочего: всем выгодно работать вместе и торговать. Про это, кстати, Великий шелковый путь. Но пока есть американцы, у нас не будет вот такого нормального общего проекта, а будет постоянно какой-то локальный конфликт. То здесь, то там. Не хотите Югославию, будет Украина, не хотите Украину, будет Грузия, Армения... Все это происходит на наших глазах.

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