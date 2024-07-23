Как выборы в США отразятся на поддержке ВСУ и когда ждать переговоров? Мнение политолога

Сейчас время авторской журналистики. Речь пойдет о недавних изменениях в предвыборной кампании в США. Напомним, из президентской гонки выбыл Джо Байден. На его место прочат Камалу Харрис. Примечательно, что после такой рокировки рейтинги американских опросов остались почти прежними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За Трампа, как и ранее, в среднем готовы голосовать 48 % избирателей, за Харрис вместо Байдена – чуть более 46 %. Почему в американской системе смена действующих лиц не приводит к изменению поддержки? Попытался разобраться Андрей Лазуткин. Смена кандидата не повлияет на риторику Демпартии?

Андрей Лазуткин, политолог:

Замена произошла, но Трамп шутит, что Байден завтра забудет о выходе из гонки. Доля правды в этом есть, потому что менять кандидата не так просто. Надо провести замену в каждом штате, а еще встает вопрос сбора денег. То, что собирали на Байдена, можно тратить только на Байдена, а иное надо доказать в суде. Кроме того, в их системе результат выборов дают колеблющиеся штаты. Выборы непрямые, голосуют выборщики, и даже если в республиканском штате вообще не будет кандидата от демократов (например, юристы Трампа где-то заблокируют выдвижение Камаллы Харрис), это никак не повлияет на общую расстановку сил. В республиканском штате за Байдена и так бы не голосовали, а в демократическом проголосуют за того, за кого скажет Демпартия.

По СМИ (а большую часть контролируют демократы) заметно, что они дружно и не задавая вопросов, переключились на рекламу женщины-кандидата. Почему она? У нее африканские и индийские эмигрантские корни, а значит, за нее должны голосовать мигранты. Миграция – главная тема американских выборов, а вовсе не Украина. Кроме того, Харрис была на должности вице-президента, у нее есть какая-то известность, в отличие от других кандидатов, нет антирейтинга, и в целом про нее ничего нельзя сказать – ни хорошего, ни плохого.

Андрей Лазуткин:

Что она будет делать, если победит? Как говорят, легко нажил, легко прожил. Если ее так легко вводят в гонку на первую позицию, то ничего она решать не будет. Будет действовать прежняя команда, от которой мы не ждем ничего хорошего. Интересно, что сразу после покушения на Трампа рейтинги вообще не публиковали, а к концу недели (то есть до замены) опубликовали, но разрыв Трамп-Байден все равно якобы составлял 2 %, а сегодня у Трампа с Харрис якобы вообще 1 %. Может ли такое быть? Конечно, нет. Но там голосуют не как у нас, а через выборщиков. Так вот задача их социологии – все время подгонять массовые ожидания, которые есть, к тому результату, который получится у выборщиков. Иначе какая это демократия? Народ не поймет. Трамп отвернется от Украины? Андрей Лазуткин:

Более важный для нас момент, что вся будущая команда Трампа, те, кто отвечает за внешнюю политику: глава Госдепартамента, вице-президент, советники, – все они резко, даже грубо выступили против финансирования Украины.

Андрей Лазуткин:

Тут может быть два варианта. Первый – они имеют сведения, что покушение связано с Украиной. Вот мальчик-стрелок снялся в рекламе компании «Блэкрок» о финансировании государственных школ в США. Сразу появляется версия, что на него могли влиять и вести к теракту специалисты под видом учителей, это ближний круг общения, которых «Блэкрок» оплачивал в школах. Здесь на кадрах детей учат финансовой грамотности, а «Блэкрок» – это финансовый фонд, который после контрнаступа контролирует все украинские активы. Деньги Зеленскому давали в залог земли, портов, предприятий, но активы еще не перешли в собственность «Блэкрока». Это второй этап сделки, если Украина не отдает долги. К этому шло, но Трамп им мешает как кандидат. И резкая риторика по Украине может быть ответом на покушение: «Связей с вами мы не докажем, но зато пустим вас по миру».

Второй вариант – американская разведка неофициально обозначила иранский след, а чуть позже палестинский. Могут ли Иран и Палестина проводить такие операции на территории США? Сомневаемся, но, действительно, Трамп собирает команду, которая будет поддерживать Израиль. У них есть заготовки на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке, войны с Йеменом, Сирией, Ираном, Ливаном, чтобы перенести туда военные заказы из Украины. А вокруг любой потенциальной войны есть группы интересов, которые могут выступать заказчиком, условно, через тот же «Блэкрок», а потом это все вешается на «палестинский» или «иранский» след. На чьи плечи ляжет продолжение войны?

Андрей Лазуткин:

Тут надо смотреть на действия Киева. Они сейчас делают все, чтобы наладить контакты с новой администрацией Трампа, говорят, что готовы к переговорам, но в западной политике не принято бегать от одних хозяев к другим. За заигрывания с Трампом им тут же обрежут помощь по линии Демпартии, то есть фронт может просесть даже быстрее, еще до выборов.

Но пока идет к тому, что войну будет финансировать в основном Германия, оператором выступят структуры НАТО в Европе, а дипломатическую поддержку войны будет обеспечивать Евросоюз. Это тот сценарий, к которому уже готовится команда Зеленского, то есть денег и оружия будет меньше раза в три, но поставки не прекратятся. И в таком режиме они будут обороняться минимум год, то есть еще одно лето, потому что линия обороны на Донбассе огромная, а, чтобы избежать потерь, российская армия не будет форсировать события. Другой вопрос, как в условиях переговоров, пусть даже декоративных, формальных, начатых под давлением Трампа, будут вести себя украинские военные. Во-первых, упадет интенсивность боев на земле, не будет контрнаступательных операций. Во-вторых, непонятно, как будет действовать генералитет, потому что именно на него возложат ответственность за поражение. Ну и главный вопрос – какой будет расклад сил внутри страны (и для нас это важнее, чем Трамп будет в США или кто-то еще). Западники в этом плане ставят на «Азов», военные и гражданские структуры, с ним связанные. После перемирия это будет ключевой внутренний игрок, который сам выборы не выиграет (рейтинг у них невысокий, люди их боятся), но они будут контролировать всех остальных игроков. Если мир, то на каких условиях?

Андрей Лазуткин:

С помощью «азовцев» к выборам не допустят умеренные и тем более пророссийские силы, плюс, скорее всего, будут срывать подписание мирного договора. Потому что мир и перемирие – не одно и то же. Одно дело, когда правительство останавливает боевые действия и проводит демобилизацию, это добавит поддержки тому же Зеленскому. Другое дело, когда правительство потом фиксирует территориальные потери. И это никто не хочет делать. Во-вторых, останется проблема белорусских, русских и других национальных формирований в ВСУ. На родине наемникам не рады, плюс в их составе есть военные преступники, поэтому, скорее всего, их всех легализуют в Украине: дадут паспорта, кому не дали, а затем они перейдут под защиту «Азова», в его состав, потому что изначально это была такая русскоязычная международная структура для всего СНГ. И бывшие наемники – это тоже будет внутренний игрок, чтобы срывать нормализацию с Беларусью и Россией. В-третьих, надо понимать цели, которая ставит Российская Федерация. Денацификация явно будет условием мирного договора, но как ее обеспечить, не контролируя всю территорию? Если русский язык под давлением еще могут разрешить, то радикальные группировки никуда не исчезнут. Максимум, поменяют название и символику или переместятся в Польшу. Но, видимо, какие-то соображения у русских есть. Не просто так Украине последовательно разбивают энергетику. Вероятно, план в том, чтобы послевоенная Украина сильно зависела от Венгрии по импорту электроэнергии, прокачке нефти через «Дружбу» и газа через ГТС Украины. А Венгрия будет действовать совместно с Россией в собственных интересах, чтобы влиять на Киев. То есть уже сейчас надо смотреть на шаг вперед и формировать точки для контроля нового государства в новых границах. Что это значит для Беларуси?