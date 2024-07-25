Федосова: наши Президенты – это люди, готовые нести личную ответственность за народ, за тех, кто их избрал

Григорий Азаренок, СТВ:

Наши президенты, наши главнокомандующие, которые сегодня встретились, встретились в необычной обстановке... Нечасто происходят такие встречи, хотя Александр Лукашенко – это тот человек, с кем Владимир Владимирович общается больше всего. И всегда встречи эти длинные, долгие, по 8, по 10 часов. И сейчас эта встреча до сих пор продолжается. И причем, знаете, Виктория, что интересно, Пул Первого сразу предупредил, наш Telegram-канал, что большинство встреч будет в закрытом формате. Понимают, что в такой обстановке, в храме Царственных мучеников на острове Валаам, среди православных великих святынь, намоленных святынь, на севере, на таком суровом русском севере, это вот самая такая финская граница. Атмосфера такая и место такое – для очень серьезного духовного разговора.

Виктория Федосова, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Явно, что вопросы высокого порядка, экзистенциального, если на этом духовном уровне проецируется то, о чем разговаривают наши президенты. Я думаю, что это в целом не новинка. Они встречались уже ранее и ходили на совместные такие молебны, службы. Но ведь эта динамика – она развивается уже последние пять лет. Мы понимаем, какое давление осуществляется на наши страны. И здесь, естественно, все выходит в плоскость духовную. И ответственность лидеров... Это люди, которые в мире, пожалуй, не единицы, но по пальцам можно их пересчитать, людей, которые персональную ответственность нести готовы за народ, за людей, которые избирают их. И в нашей ситуации, по-моему, это наиболее явственно видно, потому что все вот эти байки про демократию, которые нам пытались рассказать. Кто там их избирает? Выборщики. Какие-то кулуарные сходки. Мы всю эту клоаку видим, как они избирают своих руководителей.

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