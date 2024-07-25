Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. Этим утром борт номер один вылетел в Санкт-Петербург, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Пулково у трапа Александра Лукашенко встречал губернатор Александр Беглов. В графике нашего Президента ряд переговоров. Точечные – о сотрудничестве Минска и Санкт-Петербурга. И глобальные – на уровне лидеров двух стран – об обстановке в регионе, в частности, у южных рубежей Беларуси и, конечно, о положении дел в Союзном государстве. Как известно, большая часть пройдет в закрытом формате.