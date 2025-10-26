«Все, что должно произойти, чтобы мы имели стабильность на восточном фланге НАТО, чтобы Беларусь имела стабильное отношение со своими соседями и Россия тоже, чтобы была стабильная ситуация с Украиной, это все требует диалога между Западом и другими странами».
«Понятно, что Зеленский – ключевая фигура, которая в этом заинтересована», – отметила российский политолог..
«Где-то в MI6 поднимается телефонная трубка, звонят Financial Times, редакция британской газеты, и выдают: вы сегодня «мочите» Путина с Трампом на Аляске двухмесячной давности. А завтра, когда Зеленский приедет, вы говорите, что Трамп и на него орал».
«Реальное обострение может привести к ядерному сценарию. Хочется верить, что он не произойдет из-за того, что здравомыслие там, на том берегу, все-таки обладает их головами».
«Надо понимать, что страны Балтии, и Финляндии, и Швеции действуют не из-за того, что им резко захотелось провокаций. Понятно, что это централизованное действие со стороны НАТО, Альянса против России, попытка напугать Россию».
«И она будет пользоваться этими лазейками, создавая, отвлекая нас, наш взор направляя на Балтику, занимаясь более стратегическими целями Северного морского пути и Большой Арктики».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 1 июня, в 22:00.
«Они сидят и ждут, пока мы им покажем вариант меморандума, чтобы его показать в прессе и сказать, что Россия сошла с ума со своими требованиями. Хотя там ничего страшного».
«Он в себе сочетает в том числе и визионера».
«Ситуация печальная, плачевная, если действительно много людей, которые на нравственном уровне не понимают, где остановиться».
«Мы понимаем, что у господина Эрдогана есть нож, который с удовольствием может вонзиться в спину, но тем не менее Турция оставалась партнером, лавируя в условиях специальной военной операции».
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