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Новости по тегу #Виктория Федосова

Белый дом продолжает быть оптимистом в украинском вопросе – эксперт из США
26 октября 2025 19:45

Белый дом продолжает быть оптимистом в украинском вопросе – эксперт из США

Федосова: только самые упоротые украинцы считали, что им дадут «Томагавки»
26 октября 2025 19:32

Федосова: только самые упоротые украинцы считали, что им дадут «Томагавки»

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ
26 октября 2025 19:07

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ

Федосова: если Россия заявляет об учениях, провокаций не будет, а ЕС поддерживает тренд на обострение
02 июня 2025 13:46

Федосова: если Россия заявляет об учениях, провокаций не будет, а ЕС поддерживает тренд на обострение

Сможет ли НАТО полностью заблокировать экспорт из российских портов на Балтике? Мнения
01 июня 2025 20:03

Сможет ли НАТО полностью заблокировать экспорт из российских портов на Балтике? Мнения

Федосова: гадит всегда англичанка – пока Россия будет отвлекаться, Британия будет встраиваться и мешать
01 июня 2025 19:11

Федосова: гадит всегда англичанка – пока Россия будет отвлекаться, Британия будет встраиваться и мешать

Что стоит за новыми провокациями в Балтийском море? Анонс «САСС уполномочен заявить»
31 мая 2025 17:07

Что стоит за новыми провокациями в Балтийском море? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Федосова о переговорах РФ и Украины: Киеву не дают фыркнуть, развернуться и хлопнуть дверью
29 мая 2025 20:01

Федосова о переговорах РФ и Украины: Киеву не дают фыркнуть, развернуться и хлопнуть дверью

Федосова: заданность временная, которая присуща нашей общей цивилизации – то, что нам предрекает Писание
29 мая 2025 19:56

Федосова: заданность временная, которая присуща нашей общей цивилизации – то, что нам предрекает Писание

Федосова: Трампу нужен выход из изоляции, он не зря ищет контактов, звонков с Путиным
29 мая 2025 19:33

Федосова: Трампу нужен выход из изоляции, он не зря ищет контактов, звонков с Путиным

Казино и долги: Федосова прокомментировала тему, которую обсудили на совещании у Лукашенко
29 мая 2025 19:29

Казино и долги: Федосова прокомментировала тему, которую обсудили на совещании у Лукашенко

Для Союзного государства Турция – друг или конкурент и кто пытается сместить Эрдогана? Мнения
30 марта 2025 19:33

Для Союзного государства Турция – друг или конкурент и кто пытается сместить Эрдогана? Мнения