Зенон Позняк: Еўразвяз праводзіць даволі паслядоўную палітыку па знішчэнні беларускай дзяржавы

Африканский вектор в белорусской внешней политике, а еще азиатский и латиноамериканский – яркая иллюстрация того, что регион, который себя именует коллективным Западом с его санкционными выходками, – это по мировым меркам всего лишь меньшинство. А еще то, что Минск предпочитает сотрудничество, в том числе и стратегическое, с надежными партнерами. С теми, кто во главу угла ставит принцип взаимной справедливости, а не двойных стандартов в экономике и политике. Как это вновь продемонстрировала старушка Европа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем, собственно, никого не удивила. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов, которые, подчеркиваю, еще не состоялись, а также продолжать санкционное давление на Минск.

Резолюция – очередная попытка Европарламента узаконить свои преступления в отношении Беларуси. Удивительно, что понимать это начинают и те, кому прежде зеленее трава казалась именно за забором ЕС. Давний оппонент легитимной белорусской власти небезызвестный Зенон Позняк заявил о необходимости вступать в переговоры и добиваться снятия санкций с Беларуси.