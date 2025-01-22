Политолог рассказал, почему в Европарламенте никогда не примут выборы в Беларуси

Африканский вектор в белорусской внешней политике, а еще азиатский и латиноамериканский – яркая иллюстрация того, что регион, который себя именует коллективным Западом, с его санкционными выходками – это по мировым меркам всего лишь меньшинство. А еще то, что Минск предпочитает сотрудничество, в том числе и стратегическое, с надежными партнерами. С теми, кто во главу угла ставит принцип взаимной справедливости, а не двойных стандартов в экономике и политике. Как это вновь продемонстрировала старушка Европа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем, собственно, никого не удивила. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов, которые, подчеркиваю, еще не состоялись, а также продолжать санкционное давление на Минск.

Грубейшее ли это вмешательство в избирательный процесс независимой страны, однозначно. Обвиняют евродепутаты нас в том, чего не видели, и в том, что придумали. Причем придумали заблаговременно, даже не сверяясь с истинным положением дел. Так, в заявлении говорится об ограничении доступа независимых СМИ в Беларусь, что подрывает легитимность избирательного процесса. Но на деле… Подробности.

Приедут или нет – не самый интересный вопрос. Особенно для белорусов. Мы предполагаем, что увидим в отчетах: если не дословно, то близко к тексту они будут копировать нынешнюю резолюцию, клишированную и удобную Европе.