Рачков: Запад и США используют выборы, чтобы разобраться со странами, которые их не устраивают

Африканский вектор в белорусской внешней политике, а еще азиатский и латиноамериканский – яркая иллюстрация того, что регион, который себя именует коллективным Западом, с его санкционными выходками – это по мировым меркам всего лишь меньшинство. А еще то, что Минск предпочитает сотрудничество, в том числе и стратегическое, с надежными партнерами. С теми, кто во главу угла ставит принцип взаимной справедливости, а не двойных стандартов в экономике и политике, как это вновь продемонстрировала старушка Европа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откуда такое внимание Европы к Беларуси – логичный вопрос. Надо смотреть в глобальном контексте. Стратегическое геоположение на стыке Запада и Востока, а также тесное взаимодействие с Москвой и Пекином – сторонниками многополярного мира – делают нас мишенью.