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Рачков: Запад и США используют выборы, чтобы разобраться со странами, которые их не устраивают

22 января 2025 17:21
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Африканский вектор в белорусской внешней политике, а еще азиатский и латиноамериканский – яркая иллюстрация того, что регион, который себя именует коллективным Западом, с его санкционными выходками – это по мировым меркам всего лишь меньшинство. А еще то, что Минск предпочитает сотрудничество, в том числе и стратегическое, с надежными партнерами. С теми, кто во главу угла ставит принцип взаимной справедливости, а не двойных стандартов в экономике и политике, как это вновь продемонстрировала старушка Европа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откуда такое внимание Европы к Беларуси – логичный вопрос. Надо смотреть в глобальном контексте. Стратегическое геоположение на стыке Запада и Востока, а также тесное взаимодействие с Москвой и Пекином – сторонниками многополярного мира – делают нас мишенью.

Рачков: Запад и США используют выборы, чтобы разобраться со странами, которые их не устраивают-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В последнее время в целом страны Запада и Соединенные Штаты Америки пытаются использовать выборную тематику для решения своих геополитических задач. Они пытаются разобраться с теми странами и с руководством тех стран, которые их не устраивают. Вот на протяжении фактически всей независимости и суверенитета Республики Беларусь Запад все время пытается нас как-то склонить на тот путь, который выгоден им, но не белорусскому народу.

# Международная политика # Сергей Рачков # Полина Королева

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