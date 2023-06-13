Это ужас! Наша «диктатура» святая! Лукашенко спросили про выборы в США
Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.
Полина Конога, политический обозреватель издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:
Вопрос про выборы в США. Эксперты сейчас делают ставку на Дональда Трампа. Говорят, он наиболее вероятный претендент на победу. Как лично вы оцениваете его шансы и верите ли, что в случае его возможной победы она будет способствовать остановке конфликта?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы смотрите на выборы в США с позиции белорусского гражданина. Там все по-другому. Он республиканец, «дерьмократы» сегодня у власти. Байден там, не Байден. Тем более Байден, чем он плох для демократов? Ничем. Что скажут, то и делает. Мы видим, что Байден проигрывает сегодня Трампу по опросам. Но это по опросам. Но вы знаете, как проводятся выборы в США. По почте или деньги заплатили – в урну набросали. Мне Путин многие факты рассказывал. Это ужас! Если бы у нас, наверное, против нас войну бы начали. Мы святые. Наша «диктатура» святая по сравнению с их «демократическими» выборами. Это кошмар. Если все эти нюансы учесть, то кто его знает, что там произойдет.
Полина Конога:
Байдена вы приглашали приехать в Минск и остановить войну. Трамп бы приехал?
Александр Лукашенко:
Трамп? Его бы не пустили тоже. И потом, приехать – это одно. Как это приехать, диктатору рейтинг поднять? Почему они уехали, когда вели переговоры у нас украинцы и россияне в Стамбуле? Потому что американцы: ребята, мы же его не признаем, чего мы туда едем? Его президентом назначаем. А ну… Поехали к еще одному диктатору, образно говоря. Поэтому это игра, это политика. Но Трамп более решительный, он может отмахнуться, сесть в самолет и полететь. Но ему придется (если даже не в полном объеме, но частично) выполнять свои обещания по прекращению войны. Потому что слишком явно он об этом сказал: «Сутки – и я бы решил вопрос». Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину (50 с лишним государств), которая сегодня воюет против России.
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