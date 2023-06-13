Это ужас! Наша «диктатура» святая! Лукашенко спросили про выборы в США

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.

Полина Конога, политический обозреватель издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»: Вопрос про выборы в США. Эксперты сейчас делают ставку на Дональда Трампа. Говорят, он наиболее вероятный претендент на победу. Как лично вы оцениваете его шансы и верите ли, что в случае его возможной победы она будет способствовать остановке конфликта?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы смотрите на выборы в США с позиции белорусского гражданина. Там все по-другому. Он республиканец, «дерьмократы» сегодня у власти. Байден там, не Байден. Тем более Байден, чем он плох для демократов? Ничем. Что скажут, то и делает. Мы видим, что Байден проигрывает сегодня Трампу по опросам. Но это по опросам. Но вы знаете, как проводятся выборы в США. По почте или деньги заплатили – в урну набросали. Мне Путин многие факты рассказывал. Это ужас! Если бы у нас, наверное, против нас войну бы начали. Мы святые. Наша «диктатура» святая по сравнению с их «демократическими» выборами. Это кошмар. Если все эти нюансы учесть, то кто его знает, что там произойдет.

Полина Конога:

Байдена вы приглашали приехать в Минск и остановить войну. Трамп бы приехал?