Лукашенко о помиловании Протасевича и Сапеги: влюбилась в парня, его помиловали. А девчонка будет там сидеть?

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Романа Протасевича, тут всем понятно и известно. Я не буду раскрывать все детали работы с ним. Перед ним были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, – ты делаешь это, мы делаем это. Кое-что вы видели. Этот парень сделал все, что обещал. И знаете, это не потому, чтобы шкурно сохранить себе жизнь и не попасть в тюрьму. Нет. У человека убежденность была: он признался, что неправильно поступил.

Что касается Сапеги, это гражданка Российской Федерации. И я поручил Генеральной прокуратуре, согласно международным договоренностям, чтобы они проработали вопросы и забрали ее к себе. И даже там осудили. Все было как было. После этого генпрокуратуры работали. Процесс затянули до невозможности. Это вот такая ситуация. А морально должен сказать: влюбилась в парня, его помиловали, отпустили. А чего, девчонка там будет сидеть? Это деталь, это не главное. А то, что тут некоторые чуть ли меня не упрекают в этом, хотел бы сказать: слушайте, я вас слышу, считаюсь с вашим мнением, но поверьте, вы не все знаете. Поэтому не надо меня упрекать, я никогда не был предателем. И я до конца буду идти. Слушайте, вот этих лохушек и прочих там помилования уже не было бы, потому что они столько вреда стране принесли! И это они виноваты больше всего.