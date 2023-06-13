Лукашенко о помиловании Протасевича и Сапеги: влюбилась в парня, его помиловали. А девчонка будет там сидеть?

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.
Спросили журналисты президента и об еще одной нашумевшей теме: помиловании Софьи Сапеги и Романа Протасевича. Александр Лукашенко рассказал, что слышит и видит упреки в свой адрес из-за принятого решения. Но на то были весомые причины, и некоторые из них Президент озвучил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Романа Протасевича, тут всем понятно и известно. Я не буду раскрывать все детали работы с ним. Перед ним были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, – ты делаешь это, мы делаем это. Кое-что вы видели. Этот парень сделал все, что обещал. И знаете, это не потому, чтобы шкурно сохранить себе жизнь и не попасть в тюрьму. Нет. У человека убежденность была: он признался, что неправильно поступил.
Что касается Сапеги, это гражданка Российской Федерации. И я поручил Генеральной прокуратуре, согласно международным договоренностям, чтобы они проработали вопросы и забрали ее к себе. И даже там осудили. Все было как было. После этого генпрокуратуры работали. Процесс затянули до невозможности. Это вот такая ситуация. А морально должен сказать: влюбилась в парня, его помиловали, отпустили. А чего, девчонка там будет сидеть? Это деталь, это не главное. А то, что тут некоторые чуть ли меня не упрекают в этом, хотел бы сказать: слушайте, я вас слышу, считаюсь с вашим мнением, но поверьте, вы не все знаете. Поэтому не надо меня упрекать, я никогда не был предателем. И я до конца буду идти. Слушайте, вот этих лохушек и прочих там помилования уже не было бы, потому что они столько вреда стране принесли! И это они виноваты больше всего.
Задали журналисты вопрос и о личном. Не так давно ходили слухи и выстраивались конспирологические версии по поводу самочувствия Александра Лукашенко. Варианты были самые разные, порой даже неадекватные. Так вот, Президент ответил предельно доходчиво: перенес аденовирус на ногах, что потянуло за собой более длительный период восстановления. Ну а для одиозных источников информации глава государства ответил еще четче: не волнуйтесь, жив и жить буду.
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