Если товар до распродажи стоил дешевле, покупатель имеет право вернуть деньги – юрист рассказала нюансы

Многие даже не знают, что в таких случаях покупатель имеет право вернуть деньги. Закон на его стороне.

Искусственно завысить цену на товар и демонстративно ее обрушить в день распродажи – излюбленная хитрость недобросовестных продавцов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Но бывают и вовсе парадоксальные случаи, когда старая цена оказывается ниже, чем акционная.

Виктория Жебрак, юрист по защите прав потребителей:

Очень часто люди, когда ждут распродажу, они накануне делают скриншот товара, который их интересует. Может быть, для того, чтобы не забыть, быстрее найти этот товар.

И когда они начинают листать эти скриншоты и понимают, что до распродажи товар стоил 100 рублей, а на распродаже 120, они понимают, что попали на недобросовестного продавца.

Законодатель Республики Беларусь предоставляет право защитить свои права для потребителя. Он имеет право вернуть денежные средства, либо вернуть дельту, на которую ему предоставили недостоверную информацию.