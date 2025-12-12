Большое итоговое событие студотрядов! Третий трудовой семестр завершился награждением лучших из лучших

А сейчас о возрождении традиций. Одна из самых ярких страниц нашей молодежной истории – студотрядовское движение. Когда-то комсомольские стройки объединяли тех, кто хотел быть полезным своей стране и принимать участие в ее развитии. Сегодня эта возможность есть и у нового поколения: молодежь снова может проявить себя и внести реальный вклад в создание значимых для государства объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 2025 году в Беларуси было создано свыше 4,5 тысячи студенческих отрядов, в которых трудоустроились более 64 тысяч ребят из вузов и колледжей. У движения четкая и продуманная структура. Отряды разделены на семь профилей – строительные, сельскохозяйственные, производственные, педагогические, медицинские, экологические и сервисные. Благодаря этому студенты работают в самых разных сферах: помогают убирать урожай, благоустраивают города, трудятся в лагерях, на предприятиях и в медучреждениях. Студотряды – это не просто подработка на каникулах. Это настоящая школа жизни, где молодые люди учатся работать в команде, развивают ответственность и профессиональные качества, которые становятся хорошим стартом в их будущей карьере.

Именно такой потенциал стал основой для возрождения Всебелорусских молодежных строек, проектов, которые уже вошли в современную историю нашей страны. Точкой отсчета принято считать 2004 год: тогда студотрядовцы участвовали в реконструкции мемориалов «Хатынь» и «Курган Славы». А уже в 2005-м указом Президента статус первой молодежной стройки суверенной Беларуси получила реконструкция Августовского канала. Тогда более 400 бойцов внесли свой вклад в сохранение исторического наследия и развитие туризма. Отдельная глава – строительство Белорусской атомной электростанции. Молодежь приступила к работе в 2013-м. Позже к проекту добавились объекты социальной инфраструктуры Островца, будущего «Города молодости». Здесь появились школа, больница, детский сад, автовокзал, спортивный комплекс и ледовая арена. В 2022 году статус молодежной стройки получила масштабная реконструкция мемориала «Хатынь». Семь студотрядов трудились над созданием музея «Кожны трэцi» и восстановлением исторической церкви. В 2023-м аналогичный статус был присвоен строительству Республиканского центра патриотического воспитания в Брестской крепости. Инициативу предложили сами студенты, и она была поддержана на самом высоком уровне. А в этом году Всебелорусской молодежной стройкой стало возведение Национального исторического музея Беларуси. Объектов, конечно, гораздо больше: «Раубичи», хоспис в Могилеве, обновление «Кургана Славы» в Гродно, Минская кольцевая, стадион «Динамо», метро. На протяжении многих лет студотряды участвовали в подготовке городов к «Дожинкам». И сегодня студотрядовское движение – это уже часть нашей национальной традиции. Традиции, в которой молодежь не только учится и работает, но и оставляет свой след в истории страны. Сегодня большое итоговое событие – завершен третий трудовой семестр. Чествуют лучших из лучших: командиров, бойцов и комиссаров, тех, кто летом строил, преподавал, лечил, создавал инфраструктуру и вносил вклад в благоустройство страны. Какие истории стали символами этого сезона – в сюжете Даниила Дроботова.

Сегодня звание студотрядовца носят уже более 770 тысяч ребят. Для студентов это и первый трудовой опыт, и дружба на всю жизнь. Строители, медики, воспитатели, проводники, рабочие. Молодые люди работали в самых разных сферах. Крупные белорусские предприятия охотно принимают на работу молодежь. Среди наиболее масштабных проектов – «Атлант», «Тракторостроитель», «Автозаводец» и «Дорога возможностей» на БЖД. Традиционно востребованы и студенческие отряды будущих педагогов.

Дарья Черноокая, командир педагогического студенческого отряда «Новое поколение» имени П.М. Гаврилова:

Я очень хотела работать вожатой. Это была моя мечта. И тут я увидела объявление, что можно пойти в студотряд и работать вожатой летом. Студотряды дали мне надежду, что все-таки это мое, педагогическая специальность – это тоже мое и я не зря выбрала это направление. Сегодня это мощное молодежное движение, которое с каждым годом привлекает все больше ребят. В уходящем году студотряды объединили больше 64 тысяч юношей и девушек.

Геннадий Лучин, ветеран студенческого отряда:

Нам это помогло дальше сформироваться как личностям, людям, семье. Мы женились на стройке этой, строительстве Байкало-Амурской магистрали. Это для нас память на всю жизнь. Во Дворце культуры Минского автомобильного завода сегодня ярко, шумно и празднично. Студотрядовцы торжественно закрывают третий трудовой семестр. Здесь собрались лучшие представители студенческих отрядов: бойцы, комиссары и командиры. На празднике и ветераны движения.