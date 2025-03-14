Лущ: Беларусь никогда не даст ударить в спину России

Сергей Лущ, общественный деятель:

Сегодня прозвучало очень важное: никогда Беларусь не даст ударить в спину России. И незыблемость... Давайте сделаем процесс интеграции необратимым. Но вот что еще сегодня нужно? И все недомолвки, какие-то попытки провокаций… Кстати, глава государства об этом сегодня тоже говорил. Ну, что вот звучат там подплинтусные какие-то вещи: кто-то в чем-то не уверен. Да нет. Все это, как шелуха, должно отпасть. А сегодня это работа, работа и еще раз работа. Это и единый энергетический рынок, даже прозвучало о союзном парламенте, когда это будет готово. Но видите, мы последовательно ко многим вопросам, которые давно лежали под сукном на полке, сегодня вернулись, а самое главное, успешно реализовали. А Владимир Владимирович по дорожным картам... 28 дорожных карт, на 100 % исполнение на сегодняшний день, на 2025 год, то, что было запланировано, выполнено. И в этом нет никаких сомнений, поскольку мы видим, как загружено и по промкооперации, по промышленности какое взаимодействие идет, насколько стали постоянными рабочие визиты губернаторов российских регионов в Республику Беларусь, нашей реверсной миссии туда, пошла просто нормальная планомерная работа, которую надо было по-хорошему давно сделать.

