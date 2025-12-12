Муковозчик: США сменили подход, теперь они посылают людей договариваться, а не супить брови

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже война идет, а они врубиться до сих пор не могут. Они думают, что можно приехать, зарешать, поулыбаться.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Я думаю, что нет. Я думаю, что эта история у них давно прошла, хотя бы потому, что ушли те люди, которые конструировали то предательство, которые разваливали союз, пришли другие. Скажем, если говорить про администрацию Байдена, администрацию Обамы, пришли другие, которые вообще не понимают, просто не одупляют, что на самом деле происходило в России и на этой части суши. Или там, как Обама решил, что он Крым заберет одним щелчком пальцев, а когда не вышло, просто забил на это болт и отвернулся от него.

Сейчас пришли прагматики, жесткие прагматики, лучший девелопер мира, это же вам не хухры-мухры. Он же мастер сделок, поэтому он не посылает сюда людей, которые начинают ругаться, супить брови, говорить на тонах и так далее. Он посылает людей договариваться. И в спецпосланники он набирает именно таких людей. Ему спецпосланник по Украине нужен такой, у которого стек в руке, дубинка, чтобы вовремя перетянуть по хребту.

Спецпосланник по Беларуси нет, он будет дипломатичен, мягок. Дедушка такой рождественский, Санта-Клаус приехал. Но надо понимать, что это все равно англосаксы. Мы с ними никакие не друзья, и мы для них, больше того, все равно подножный корм там, в будущем. Пока они решают чисто тактические проблемы, им надо задружиться. Например, здесь установить американское влияние с учетом того, что Европу они уже не считают субъектом, с которым можно вообще договариваться.

Читайте также:

Муковозчик: Лукашенко делает всё просто, по правилам, не оглядываясь, что увидят наши беглые

Была ли ненависть к русским в Киеве ещё до 2014 года? Рассказал Роман Чегринец

Чегринец: Крым может дать заряд патриотизма практически всей России