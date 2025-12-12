Муковозчик: Лукашенко делает всё просто, по правилам, не оглядываясь, что увидят наши беглые

Григорий Азаренок, СТВ:

Они всегда попадают в просак и всегда оборачивается перамога лютай здрадай. То есть, они вывели целую конспирологическую теорию о том, что если сегодня Лукашенко встречал Коула в галстуке, значит, это некий знак почтения, значит, что-то такое из этого и вытекает. Но помните, как было 9 мая, когда Батька сидел рядом с Пашиняном на параде. Из этого вывели – кремлевская византийщина, Путин посадил Лукашенко с Пашиняном, а вроде как у них не самые теплые отношения, это что-то значит, и так далее.

Но потом какой-нибудь один, чуть-чуть поумнее, здраднiк выходит и говорит: нет, товарищи, просто по алфавиту, а – Армения, б – Беларусь. Это протокол. Точно так же с этим галстуком и со всем остальным. Есть политики, они сами себе не принадлежат, и когда раньше приезжал мистер Коул, то он был просто друг Трампа, адвокат Трампа. Его можно хоть в вышиванке встречать. А сейчас он официально должностное лицо. По указу подписанному и так далее. И поэтому дипломатический протокол диктует свои правила.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Александр Григорьевич, делает все просто, по правилам, не оглядываясь на то, что за этим увидят наши беглые. Политические аналитики, которые за всю свою жизнь не предсказали ни одно событие, и мало какое событие вообще истолковали правильно. Ну вот пример с алфавитом, это такой вот очень яркий пример. Тем не менее, сидят же годами, десятилетиями сидят на радио «Свобода», на радио еще каком-то, на западных фондах сидят и числят себя экспертами. Душераздирающее зрелище.

Читайте также:

Была ли ненависть к русским в Киеве ещё до 2014 года? Рассказал Роман Чегринец

Чегринец: Крым может дать заряд патриотизма практически всей России

Чегринец: каждый президент в Украине хуже предыдущего