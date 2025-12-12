Минское «Динамо» U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сыграет против ПСЖ

Определился соперник молодежной команды минского «Динамо» по 1/16 финала квалификации Юношеской лиги УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка данной стадии.

Следующим оппонентом подопечных Сергея Яромко станет французский «Пари Сен-Жермен». Поединок состоится 3 или 4 февраля 2026 года. Победитель противостояния определится по итогам одного матча, он и получит путевку в следующий раунд.

Отметим, столичные «динамовцы» стали первыми, кому удалось пробилась в плей-офф данного турнира от нашей страны. На старте отбора соотечественники по сумме двух встреч прошли казахстанский «Ордабасы», затем обыграли болгарский «Лудогорец». А в третьем круге в волевом стиле одолели одноклубников из Тбилиси.