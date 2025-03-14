Лукашенко: никакой войны через пять лет не будет

Каждое слово – точно в цель. Четко и информативно, в то же время эмоционально и захватывающе. Все в стиле нашего Президента. Именно таким сегодня, 14 марта, было выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой войны через пять лет не будет. Мы наелись на этом примере. И даже ты, Оля, боец самый настоящий. Сейчас война и в СМИ идет жесточайшая. Ты что, поддержала бы через пять лет войну против Польши? Нет. Зачем это нам надо? Это им надо, чтобы напрягать ситуацию.

Может быть, они хотят создать армию европейскую, но надо же оправдаться перед людьми. Если Трамп уйдет, НАТО нет. Надо что-то создавать. Мало ли что будет. Но надо людям объяснить – 800 миллиардов долларов и прочее. Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать. Слушайте, если бы собирались, то я бы точно знал, потому что вся операция, полторы тысячи границ с прибалтами и поляками, шла через нас. У нас таких планов нет.