Прямой эфир

Лущ: в Союзном государстве важно обеспечение равных прав наших граждан

14 марта 2025 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В эфире общественный деятель Сергей Лущ. 

Лущ: в Союзном государстве важно обеспечение равных прав наших граждан-2

Сергей Лущ, общественный деятель:
Вчера Александр Григорьевич на встрече с Владимиром Путиным… Он с этого фактически начал свое выступление – обеспечение равных прав граждан Союзного государства. Почему? Опять же, такой важный акцент. Потому что мы рано или поздно (а я думаю, что скорее рано) мы уйдем от логики даже в Союзном государстве о том, что мы граждане разных стран. И будем пользоваться равными правами в полной мере, в полном объеме, и в России, и в Беларуси. Это не только медицинское, страховое обслуживание. Хотя где-то и в России, в регионах особенно, и у нас, я думаю, тоже не во всех областях, да и в Минске не везде тоже как-то реагируют. И граждан России как иностранных граждан все равно пытаются осметить. Хотя я считаю, что это, конечно, в корне неправильно. Если мы выстраиваем равноправное, равнозначное, единое открытое пространство для наших граждан, делаем его максимально удобным, то надо говорить и про их статус, чтобы мы не чувствовали себя чужими.

# Сергей Лущ # Григорий Азаренок # Беларусь-Россия # Союзное государство

Другие новости рубрики

Все новости
Драпеко об элите, предавшей свою Родину: они себя считают вершиной, не понимая, что вершина держится на основании
14 марта 2025 18:56

Драпеко об элите, предавшей свою Родину: они себя считают вершиной, не понимая, что вершина держится на основании

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?
14 марта 2025 18:33

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?

Жители пострадавших от Чернобыля регионов проходят реабилитацию под Лепелем
14 марта 2025 18:30

Жители пострадавших от Чернобыля регионов проходят реабилитацию под Лепелем