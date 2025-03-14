Лущ: в Союзном государстве важно обеспечение равных прав наших граждан

Сергей Лущ, общественный деятель:

Вчера Александр Григорьевич на встрече с Владимиром Путиным… Он с этого фактически начал свое выступление – обеспечение равных прав граждан Союзного государства. Почему? Опять же, такой важный акцент. Потому что мы рано или поздно (а я думаю, что скорее рано) мы уйдем от логики даже в Союзном государстве о том, что мы граждане разных стран. И будем пользоваться равными правами в полной мере, в полном объеме, и в России, и в Беларуси. Это не только медицинское, страховое обслуживание. Хотя где-то и в России, в регионах особенно, и у нас, я думаю, тоже не во всех областях, да и в Минске не везде тоже как-то реагируют. И граждан России как иностранных граждан все равно пытаются осметить. Хотя я считаю, что это, конечно, в корне неправильно. Если мы выстраиваем равноправное, равнозначное, единое открытое пространство для наших граждан, делаем его максимально удобным, то надо говорить и про их статус, чтобы мы не чувствовали себя чужими.