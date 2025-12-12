Вспомнить достижения и построить планы на будущее! Накануне Нового года олимпийцы Беларуси собрались вместе

В канун Нового года в спорте горячая пора. Одни подводят итоги, другие стартуют в следующий цикл. Одно остается неизменным – стремление к победам! Олимпийские чемпионы и призеры разных лет собрались вместе, чтобы вспомнить достижения и построить планы на будущее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Такое количество олимпиоников встретишь не каждый день. И пусть многих уже коснулась седина и несколько морщинок, но все они готовы строить новые спортивные планы.
Антонина Кошель взошла на наивысшую ступень пьедестала мультифорума в Мюнхене в 1972 году. Тогда гимнастки Советского Союза праздновали победу в командном первенстве. Свою медаль Антонина Владимировна хранит дома, а вот опытом делится со всеми, кому отечественный спорт небезразличен.
Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Как же не делиться опытом, да таким еще богатым, да таким золотым. Мы же должны передать молодежи. Все передаем молодежи. Тем более что сейчас допущены мы уже к крупным соревнованиям. И это уже радует всех нас.
Ну какое собрание без главного весельчака, флагоносца, белорусского мушкетера, который складывает свои медали в ведра и никому не отказывает в общении. Александр Романьков восхищается современной спортивной молодежью, которая подхватила победную эстафету, несмотря ни на что, и гордо несет на груди белорусское знамя.
Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:
И то, что у нас и Литвинович выиграл. У нас было таких еще много. Я нисколько не сомневаюсь. Нас только выпустите! Это победа моей страны, моего тренера, моих родителей, моих друзей. И мы здесь все собрались. Едешко Ваня. Вы представляете, что это за легенда? Это такая легенда. С ним просто постоять – и дрожь берет.
Белорусско-олимпийская летопись богата на чемпионов, но в каждой тетрадке всегда имеются пустые страницы, которые предназначены для будущих побед. И если есть традиции, результат будет.
Подробности в видео.