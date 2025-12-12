Вспомнить достижения и построить планы на будущее! Накануне Нового года олимпийцы Беларуси собрались вместе

В канун Нового года в спорте горячая пора. Одни подводят итоги, другие стартуют в следующий цикл. Одно остается неизменным – стремление к победам! Олимпийские чемпионы и призеры разных лет собрались вместе, чтобы вспомнить достижения и построить планы на будущее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такое количество олимпиоников встретишь не каждый день. И пусть многих уже коснулась седина и несколько морщинок, но все они готовы строить новые спортивные планы.

Антонина Кошель взошла на наивысшую ступень пьедестала мультифорума в Мюнхене в 1972 году. Тогда гимнастки Советского Союза праздновали победу в командном первенстве. Свою медаль Антонина Владимировна хранит дома, а вот опытом делится со всеми, кому отечественный спорт небезразличен.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Как же не делиться опытом, да таким еще богатым, да таким золотым. Мы же должны передать молодежи. Все передаем молодежи. Тем более что сейчас допущены мы уже к крупным соревнованиям. И это уже радует всех нас.