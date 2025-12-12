«Чёрная пятница» – это возможность сэкономить или обман? Эксперты поделились мнениями

В США «черная пятница» – настоящий ритуал. Скидки доходят до 90 %. Толпы ночуют у входов в магазины. В этой гонке за выгодой случаются травмы, драки и даже трагедии. Это не аттракцион невиданной щедрости. В первую очередь, это желание продавцов сработать в плюс.

Ирина Каптур, финансовый эксперт: Как правило, скидка 80 % – это, скорее всего, маркетинговый трюк, потому что если товар продается со скидкой 80 %, тут два варианта. Либо товар устарел, он долго лежит, или сезон закрыт. Либо второй вариант – цена на этот товар изначально была завышена, поэтому все-таки при скидке 80 % нужно насторожиться.

Елизавета Киркорова, маркетолог, бренд-менеджер:

Я рекомендую за несколько дней до распродажи сходить, посмотреть, наметить, что бы вы хотели себе купить. Вы будете знать, сколько это на самом деле стоило до распродажи, и увидите, есть скидка или нет.

На самом деле многие магазины, многие бренды делают скидки, приятные скидки на время распродаж. Но, конечно, есть такие, которые не делают скидку – просто за пару дней повышают стоимость, а потом опускают.