«Чёрная пятница» – это возможность сэкономить или обман? Эксперты поделились мнениями

Ежегодно в конце осени мир наблюдает самое крупное шопинговое безумие – «черную пятницу», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Ежегодно в конце осени мир наблюдает самое крупное шопинговое безумие – «черную пятницу», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
В США «черная пятница» – настоящий ритуал. Скидки доходят до 90 %. Толпы ночуют у входов в магазины. В этой гонке за выгодой случаются травмы, драки и даже трагедии. Это не аттракцион невиданной щедрости. В первую очередь, это желание продавцов сработать в плюс.
Если товар до распродажи стоил дешевле, покупатель имеет право вернуть деньги – юрист рассказала нюансы.
Ирина Каптур, финансовый эксперт:
Как правило, скидка 80 % – это, скорее всего, маркетинговый трюк, потому что если товар продается со скидкой 80 %, тут два варианта. Либо товар устарел, он долго лежит, или сезон закрыт. Либо второй вариант – цена на этот товар изначально была завышена, поэтому все-таки при скидке 80 % нужно насторожиться.
Елизавета Киркорова, маркетолог, бренд-менеджер:
Я рекомендую за несколько дней до распродажи сходить, посмотреть, наметить, что бы вы хотели себе купить. Вы будете знать, сколько это на самом деле стоило до распродажи, и увидите, есть скидка или нет.
На самом деле многие магазины, многие бренды делают скидки, приятные скидки на время распродаж. Но, конечно, есть такие, которые не делают скидку – просто за пару дней повышают стоимость, а потом опускают.
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