Смогут ли европейцы убрать американское ядерное оружие с евразийского пространства? Мнение эксперта

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США некоторые европейские лидеры стали задумываться о переходе от спонсирования Киева к урегулированию конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это неудивительно, сателлиты США находятся в прямой зависимости от Вашингтона. А скорая смена главы Белого дома создает для них новую ситуацию – отказ американцев от спонсирования военного конфликта. Европа же не в состоянии финансировать его самостоятельно.

Влада Родовская, СТВ:

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил реальный способ глобальной деэскалации. Это убрать американское ядерное оружие с территории евразийского пространства. Как вы считаете, европейцы смогут на это пойти?

Ральф Боссхард, независимый военный эксперт (Швейцария):

Пока нет. Это тоже будет длинный процесс до того, что они понимают, что действительно они должны с этим соглашаться. Европейцы сами хотели вот это ядерное оружия на их территории, потому что они думают, что доступ к ядерным бомбам дает им больший политический вес на мировой арене.