Военный эксперт об Украине: политики Запада и Вашингтона сейчас понимают, что этот эксперимент не сработал

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США некоторые европейские лидеры стали задумываться о переходе от спонсирования Киева к урегулированию конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это неудивительно, сателлиты США находятся в прямой зависимости от Вашингтона. А скорая смена главы Белого дома создает для них новую ситуацию – отказ американцев от спонсирования военного конфликта. Европа же не в состоянии финансировать его самостоятельно.

Влада Родовская:

Западные политики всеми способами пытаются, скажем так, расширить украинский конфликт, втянуть Беларусь, но на самом деле ситуация на поле боя действительно другая. Как вы считаете, сможет ли Запад и Зеленский оценить реалии и пойти на мирный диалог?