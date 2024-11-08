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Военный эксперт об Украине: политики Запада и Вашингтона сейчас понимают, что этот эксперимент не сработал

08 ноября 2024 17:53
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После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США некоторые европейские лидеры стали задумываться о переходе от спонсирования Киева к урегулированию конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это неудивительно, сателлиты США находятся в прямой зависимости от Вашингтона. А скорая смена главы Белого дома создает для них новую ситуацию – отказ американцев от спонсирования военного конфликта. Европа же не в состоянии финансировать его самостоятельно.

Влада Родовская:
Западные политики всеми способами пытаются, скажем так, расширить украинский конфликт, втянуть Беларусь, но на самом деле ситуация на поле боя действительно другая. Как вы считаете, сможет ли Запад и Зеленский оценить реалии и пойти на мирный диалог?

Военный эксперт об Украине: политики Запада и Вашингтона сейчас понимают, что этот эксперимент не сработал-2

Ральф Боссхард, независимый военный эксперт (Швейцария):
Это будет очень больно, особенно для Владимира Зеленского, понимать, что Запад не готов рисковать ради Донбасса, ради Крыма. Будет очень больно украинцам понимать, что они просто служили инструментом. Политики Запада, особенно в Вашингтоне, сейчас понимают, что вот этот эксперимент не сработал и что потихонечку надо закончить. Все вот эти жертвы были на самом деле бессмысленны.

Европейцы не готовы рисковать для Украины! Кого сегодня защищает НАТО? Интервью с Ральфом Боссхардом.

# Влада Родовская # Международная политика

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