В чём глубинность «Марафона единства» и какие проекты ждать в Пинске? Ответил депутат Мингорсовета

О Дворце Республики, «Марафоне единства», новых проектах. Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В четырех городах уже прошла эта акция, но ведь все было разное. В этом и есть, наверное, суть. Если вот в Молодечно тысячи гостей увидели яркое шоу, подпевали известным патриотическим хитам, то Гомель знакомил артистов и блогеров с трагической историей. Край открывал изнанку промышленного бренда страны. Жлобин погрузил жителей и многочисленных гостей в культуру региона. Следующую эстафету «Марафона единства» принимает Пинск. К марафону присоединится команда «МАЗ-СПОРТавто». Участники готовы пообщаться на любые темы на знаковой встрече. Будут и новые концертные номера от белорусских артистов, квесты, конкурсы, выставки и, конечно, приятные сюрпризы. Не будем раскрывать все карты, но, может быть, схематично о каких-то проектах, которые будет представлять Дворец?

Максим Приходовский, депутат Минского городского Совета депутатов:

У нас в Пинске будет школа искусств, где команда Вязовича, да, наш мировой бренд, скажем так, который пинчане увидят. И, конечно же, техника уже находится в Пинске, и я думаю, для всех желающих они могут подойти и посмотреть около Ледовой арены на ту всю красоту, которая прославляет, в том числе, нашу страну, в первую очередь прославляет нашу страну. То, что касается концерта – это будет своеобразного рода симбиоз. Симбиоз, построенный на пинском колорите, скажем так, полесском колорите. Будут известные артисты, не будем раскрывать всех секретов, но точно могу сказать, те, кто стали счастливыми обладателями билетов на вечерний концерт, уверен, не пожалеют. Я уверен в том, что это будет необычный подход в разрезе как сценографии, режиссуры. Я вам больше скажу, что ледовая арена в Пинске доселе точно не видела такого размаха и точно не принимала у себя такого рода мероприятия.

Наталья Надольская:

Максим Анатольевич, «Марафон единства» – это ведь не просто гастроли артистов и интересное развлечение для гостей. В чем его уникальность для страны? Почему эта акция нашла столько восхищенных откликов? Может быть, давайте поговорим о глубинности проекта?