Майский календарь отсчитывает последние дни накануне юбилея Великой Победы. 9 мая 1945-го – этот день, вне всяких сомнений, изменил ход мировой истории. День, радость которого мы не забудем никогда, равно как и все ужасы войны и ту чудовищную цену, которую заплатило поколение победителей за мир на белорусской земле. Сохранение исторической памяти – часть национальной идеи белорусов, а правда о событиях Великой Отечественной – наша надежная защита. Мощная речь Александра Лукашенко на неделе задала тон союзному форуму в городе-герое Волгограде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия – главные союзники, в том числе в вопросе сохранения памяти об историческом прошлом: трагическом и героическом. И на нынешней мировой войне – войне с нашей памятью и историей – мы тоже «плечом к плечу». А иначе просто не выстоим. Иначе просто предадим память о подвиге освободителей. И это та память, которую сегодня нужно защищать всем вместе. А потому правду о Великой Победе говорим громко и, что важно, опираясь на факты и личные истории героев. И в этом смысле масштабный союзный форум в Волгограде, участие в котором приняли президенты Беларуси и России, а также парламентарии, ученые и эксперты из 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки, стал нашим коллективным, аргументированным и авторитетным ответом тем, кто сегодня не оставляет попыток переписать историю.

Масштаб форума, который стал большой дискуссионной площадкой, безусловно, отражает востребованность исторической правды в других странах. Ведь Советский Союз был многонациональным государством, от «коричневой чумы» были освобождены страны Европы – а потому Великая Победы – одна на всех. И оспорить эту догму мы никому не позволим. Данилович: если бы не Победа, не было бы ни белорусского народа, ни нашей государственности.

Предстоящий юбилей Великой Победы для миллионов белорусов – тема номер один. Мы вспоминаем имена тех, кто освобождал нашу землю от фашизма, мы говорим спасибо ветеранам, которые дожили до почтенного возраста, а многим уже за 100 лет, мы передаем правду о самых страшных страницах нашей истории молодому поколению. Лукашенко: мы наследники великого поколения героев-победителей – и нам стыдиться нечего. Говоря о помощи союзников, Александр Лукашенко обращался к теме второго фронта. Именно на его заслугах сегодня спекулируют страны Запада. Об их помощи мы помним, перечеркивать факты, в отличие от отдельных идеологов, не собираемся. Однако, как и отметил белорусский лидер, есть нюансы.