Это может привести к очень большой катастрофе – Шевцов о переписывании истории Второй мировой
Майский календарь отсчитывает последние дни накануне юбилея Великой Победы. 9 мая 1945-го – этот день, вне всяких сомнений, изменил ход мировой истории. День, радость которого мы не забудем никогда, равно как и все ужасы войны и ту чудовищную цену, которую заплатило поколение победителей за мир на белорусской земле. Сохранение исторической памяти – часть национальной идеи белорусов, а правда о событиях Великой Отечественной – наша надежная защита. Мощная речь Александра Лукашенко на неделе задала тон союзному форуму в городе-герое Волгограде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия – главные союзники, в том числе в вопросе сохранения памяти об историческом прошлом: трагическом и героическом. И на нынешней мировой войне – войне с нашей памятью и историей – мы тоже «плечом к плечу». А иначе просто не выстоим. Иначе просто предадим память о подвиге освободителей. И это та память, которую сегодня нужно защищать всем вместе. А потому правду о Великой Победе говорим громко и, что важно, опираясь на факты и личные истории героев.
И в этом смысле масштабный союзный форум в Волгограде, участие в котором приняли президенты Беларуси и России, а также парламентарии, ученые и эксперты из 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки, стал нашим коллективным, аргументированным и авторитетным ответом тем, кто сегодня не оставляет попыток переписать историю.
Масштаб форума, который стал большой дискуссионной площадкой, безусловно, отражает востребованность исторической правды в других странах. Ведь Советский Союз был многонациональным государством, от «коричневой чумы» были освобождены страны Европы – а потому Великая Победы – одна на всех. И оспорить эту догму мы никому не позволим.
Данилович: если бы не Победа, не было бы ни белорусского народа, ни нашей государственности.
Предстоящий юбилей Великой Победы для миллионов белорусов – тема номер один. Мы вспоминаем имена тех, кто освобождал нашу землю от фашизма, мы говорим спасибо ветеранам, которые дожили до почтенного возраста, а многим уже за 100 лет, мы передаем правду о самых страшных страницах нашей истории молодому поколению.
Лукашенко: мы наследники великого поколения героев-победителей – и нам стыдиться нечего.
Говоря о помощи союзников, Александр Лукашенко обращался к теме второго фронта. Именно на его заслугах сегодня спекулируют страны Запада. Об их помощи мы помним, перечеркивать факты, в отличие от отдельных идеологов, не собираемся. Однако, как и отметил белорусский лидер, есть нюансы.
Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Именно советский солдат победил фашизм и выиграл не только Отечественную войну, но и Вторую мировую войну, потому что на самом деле все наши страны-партнеры, они-то молодцы в том, что не присоединились и открыли второй фронт. Но второй фронт был открыт именно тогда, когда победа была неминуема. И для того, чтобы вписать себя в летопись победителей, они, конечно, стали плечом к плечу с советскими солдатами. Но то, что сейчас пытаются переписать историю, рассказать о том, что и Освенцим был освобожден американскими войсками, и вообще Советский Союз – один из возможных инициаторов развязывания Второй мировой войны, это, конечно, просто банальное кощунство. Это извращение истории. И мы прекрасно понимаем, что это может привести к очень большой катастрофе.
Как подчеркнул Президент, западные «специалисты» по советской истории недовольны тем, что мы громко говорим о наших героях, якобы преувеличивая масштаб их подвига. Однако переоценить значение Великой Победы в мировом масштабе невозможно, как и вклад каждого: от солдата до тех, кто трудился в тылу, обеспечивая нужды Красной армии. Оппонентами было сделано немало, чтобы дискредитировать прошлое и попытаться переписать историю. Однако мы делаем все и сделаем еще больше, чтобы нашу память защитить.