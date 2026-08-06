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Новости по тегу #Вторая мировая война

Удар по Хиросиме 1945-го. Почему японские лидеры не называют виновных в ядерной трагедии?
06 августа 2026 18:51

Удар по Хиросиме 1945-го. Почему японские лидеры не называют виновных в ядерной трагедии?

Пляжи высадки союзников в Нормандии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
26 июля 2026 11:17

Пляжи высадки союзников в Нормандии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»
09 мая 2026 16:32

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Для нас май – месяц Великой Победы. А что празднует Европа? Муковозчик
08 мая 2026 17:35

Для нас май – месяц Великой Победы. А что празднует Европа? Муковозчик

В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны
07 мая 2026 17:17

В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны

В Минске презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы
26 марта 2026 04:24

В Минске презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы

Суд над немецкими военными преступниками – 80 лет назад начался «минский Нюрнберг»
15 января 2026 18:59

Суд над немецкими военными преступниками – 80 лет назад начался «минский Нюрнберг»

В Пекине 3 сентября пройдёт военный парад в честь 80-летия Победы
02 сентября 2025 07:47

В Пекине 3 сентября пройдёт военный парад в честь 80-летия Победы

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 80-летием Победы
01 сентября 2025 08:02

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 80-летием Победы

Лукашенко рассказал о своих ожиданиях от парада в Пекине 3 сентября
30 августа 2025 08:28

Лукашенко рассказал о своих ожиданиях от парада в Пекине 3 сентября

250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в Дрездене
07 августа 2025 08:10

250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в Дрездене

В Минске презентовали монографию «Исторический подлог: кто и как искажает правду о Второй мировой войне»
24 июля 2025 08:11

В Минске презентовали монографию «Исторический подлог: кто и как искажает правду о Второй мировой войне»