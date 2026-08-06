Новости по тегу #Вторая мировая война

6 августа мир вспоминает одну из самых страшных трагедий в истории человечества – в этот день в 1945 году мир узнал, что такое ядерный апокалипсис.
Решение было принято сегодня, 26 июля, на 48-й сессии организации в южно-корейском Пусане.
Смотрите 10 мая в 22:00 на «РТР-Беларусь».
В 2004 году Генассамблея ООН «предложила выбрать один или оба дня (8-9 мая) для мероприятий, посвященных памяти жертв войны». С того момента Европа, облегченно вздохнув, перестала праздновать нашу Победу – теперь 8 мая они отмечают «День памяти и примирения, посвященный всем жертвам Второй мировой».
В Иецаве неизвестные вырвали и разбили плиты с именами 124 павших воинов на братской могиле.
Книга раскрывает новые детали освобождения Беларуси и Европы, опираясь на сухие цифры, неоспоримые факты и секретные архивные материалы.
Тогда перед Военным трибуналом предстали 18 бывших немецких военных и коллаборационистов, которых судили за участие в массовых убийствах, уничтожении населенных пунктов, истязаниях и других преступлениях во время оккупации белорусской территории.
Торжественное шествие будет сочетать в себе исторические традиции и современные достижения КНР.
В своем выступлении Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 80-летием Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и окончания Второй мировой войны.
Наш Президент принимал участие в подобных мероприятиях в Китае 10 лет назад.
17 тысяч человек эвакуировали из центра восточно-германского города Дрезден, поскольку власти готовились обезвредить бомбу.
Западные страны присваивают себе Победу во Второй мировой войне, искажают факты, выдавая выгодные для них версии за истину.
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