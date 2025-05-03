Данилович: если бы не Победа, не было бы ни белорусского народа, ни нашей государственности

Мы не забудем, какой ценой далась Победа! Эти слова в преддверии 9 Мая звучат в каждом уголке Беларуси. Сохранение исторической памяти – часть нашей национальной идеи. Напомним, это еще раз во всеуслышание подтвердил Александр Лукашенко на патриотическом форуме в Волгограде. Цитаты из его выступления уже стали хрестоматийными: «Вместе мы – мощнейшая сила. И нас никогда не победить!» Лукашенко: мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память.

Беларусь и Россия – главные союзники, в том числе в вопросе сохранения памяти об историческом прошлом: трагическом и героическом поровну. Можно смело сказать: Союзное государство стоит на страже подвига, который сегодня отдельные страны пытаются предать забвению и, что еще хуже, исказить. Потому мы говорим о Великой Победе все чаще и громче, опираясь на факты и личные истории героев.

На этом фоне форум в Волгограде, бывшем Сталинграде, где в сражениях погибло больше миллиона советских солдат, показателен: его посетило более пяти сотен участников из 20 стран, хотя изначально мероприятие задумывалось как форум Союзного государства. Масштаб отражает востребованность правды в других странах. Ведь Великая Отечественная война – это история не только Беларуси и России – Советский Союз был многонациональным государством. Победу в страшные годы прошлого столетия отвоевывали все.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что наиболее часто подвергаются искажению и фальсификации именно события Второй мировой и Великой Отечественной войн. И это обязывает нас еще более тщательно подходить к сохранению исторической памяти, и не просто ее сохранять, а транслировать, доносить до молодого поколения. Посыл абсолютно верный и точный, подчеркну, что оно подкрепляется с подписанной главой государства директивой № 12, где четко и выразительно показано, что никакая идеология без опоры на историческое прошлое выстроиться не может. И для нас одним из ключевых моментов нашей истории стали события Великой Отечественной войны. Почему? Потому что если бы не Победа в Великой Отечественной, не было бы ни белорусского народа, ни белорусской государственности.