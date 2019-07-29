«Есть проблемы – говорите, будем решать вместе». Александр Лукашенко назначил новых руководителей местных органов власти и предприятий

Новости Беларуси. Справедливость и честное отношение к людям – основа деятельности власти. Об этом 29 июля напомнил Президент, согласовывая назначения руководителей ряда районных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поручил новым управленцам обеспечить рост зарплаты, а также проконтролировать её своевременную выплату. Глава государства обратил внимание на то, что Беларуси в ближайшее время предстоит провести две политические кампании. И здесь задача местной власти, прежде всего, – информирование граждан, справедливый подход и внимание к людям. Среди кадровых решений, принятых сегодня, также назначение губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей.

А вот помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич. Кроме того, новых руководителей получили Белорусский металлургический завод, универсальная товарная биржа. Кадровые обновления произошли в некоторых министерствах и Белорусской железной дороге. Анастасия Иванникова продолжит.

29 июля во Дворце Независимости настоящий мужской состав. Причём многочисленный. Только руководителей местной вертикали – 13, и у каждого свой «подначаленный» район. Конечно же, со своей спецификой, знание которой может привести к хорошим результатам. Неудивительно, что практически с каждым Александр Лукашенко общается лично. Кто-то из управленцев отправляется в родной район, для кого-то, наоборот, состоится первое знакомство. Но тут, как говорится, было бы желание. Перед новыми руководителями Президент ставит конкретные задачи: справедливое решение вопросов и человеческое отношение. Тогда и отдачи ждать не придётся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот и следующий год – особенные, вы знаете. Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы. Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне. Обстановка в районах, в которые вы направляетесь, разная, но в целом она стабильная. Люди нас понимают, люди поддерживают нынешнюю власть. Не без критики. Ее хватает. Это хорошо и правильно, поэтому надо разговаривать с людьми. Ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям. Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах – тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали (подробнее здесь).

Итак, Александр Шубский возглавит Глубокский райисполком, Виктор Гуторов – Шумилинский, Александр Сидоренко – Житковичский, Андрей Турук – Кормянский, Евгений Крукович – Воложинский, Валерий Мельник – Любанский, Сергей Пилищик – Копыльский, Александр Бутарев – Горецкий, Михаил Гулый – Кировский, Степан Полонников – Круглянский, Константин Жигуцкий – Осиповичский, Сергей Михалюта – Славгородский.

А вот Виталий Власевич стал главой администрации Первомайского района Бобруйска. Многие из них не привыкли к интервью, но, тем не менее, своими планами с журналистами делятся охотно.

Александр Бутарев, председатель Горецкого райисполкома:

Есть определенные проблемы, которые необходимо решать. Конечно, земли там прекрасные, прекрасные люди, район со своей историей, со своими традициями. Есть Горецкая сельхозакадемия, есть очень хорошие маслосырзавод, льнозавод. Крепкие предприятия, строительные организации, частные предприятия, с которыми необходимо работать.

Валерий Мельник, председатель Любанского райисполкома:

Я уже работаю с января в Любанском районе первым заместителем председателя райисполкома, курирующего сельское хозяйство, поэтому проблемы, которые там есть, мы ощупываем, поправляем. К новой работе все приступают в действительно «жаркую пору». И здесь речь, конечно же, не о погоде – в самом разгаре уборочная. Этот вопрос на постоянном контроле у Президента.

На недавнем селекторном совещании Александр Лукашенко озвучил и виды на предстоящий урожай: убрать нужно не менее 9,5 млн тонн. И цифры эти реальные. Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания Арифметика здесь простая. Около 7 млн тонн зерновых колосовых, плюс 700 тысяч тонн рапса, плюс 1 млн 700 тысяч тонн кукурузы, ну и про просо, гречку и другие культуры тоже забывать не стоит. И такой чёткий план был сформирован давно. Александр Лукашенко:

А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн тонн. Я обо всех говорю: зерновые, зернобобовые, рапс, гречиха, кукуруза и просо. Это же зерно, которое мы возделываем на 2,5 млн гектар. Вот о чем шла речь. Поэтому стенать, откуда мы это возьмем, удобрений там, что-то не хватало. Некоторые умники начинают подвергать сомнению поставленную задачу. Все здесь просчитано, при том это запланировано.

Вернулся глава государства к ещё одной актуальной проблеме. На ней Александр Лукашенко акцентировал внимание во время рабочей поездки в Ветковский район – падёж скота. Президент потребовал взять под контроль падёж скота: «Если не можешь накормить телёнка – отдай тем, у кого есть корм» Ситуацию надо взять под жёсткий контроль. Ведь потери насчитывают тысячи тонн мяса. И тут никакие оправдания – нехватка лекарств, специалистов, ненадлежащее отношение – уж точно не помогут.

Александр Лукашенко:

Вы представьте, в прошлом году мы угробили 85 тыс. молодняка, это же примерно 40 тыс. тонн говядины. Сколько мы денег потеряли от этого. Поэтому отсюда мое жесткое требование. Это негоже в наше время, когда обладаем высочайшими технологиями, когда научили технологически содержать не только коров или быков на откорме, свинопоголовье и птицу, но и показали, как надо работать с этим молодняком, с этим теленочком. У нас к этому наплевательское отношение в отдельных хозяйствах. В районе 700, 800, 900 голов за год гибнет молодняка крупного рогатого скота. Это же ненормально! Поэтому я вас прошу, обратите на эти проблемы особое внимание. Спрос будет очень серьезный за эти вещи. И это прямая наша недоработка.

Конкретные задачи Президент ставит и перед новым председателем Гомельского облисполкома. Им стал Геннадий Соловей. Со спецификой региона знаком: до этого был первым замом, курировал вопросы АПК, производства и переработки сельхозпродукции. Впрочем, и последнее время, после назначения Владимира Дворника вице-премьером, представлял интересы и озвучивал результаты работы области. В горячую пору такой специалист для региона значит многое.

Тем более вопросы есть. Сейчас урожайность зерновых в Гомельской области не превышает 25 центнера с гектара. А значит нужно работать над изменением структуры посевных площадей. Спасение, быть может, в царице полей – кукурузе. И это далеко не один важный вопрос.

Александр Лукашенко:

Там надо очень серьезно поработать, начиная от севооборота и заканчивая промышленными гигантами, свидетельством тому является ситуация на «Гомсельмаше». Я полагаю, вы уже вникли достаточно. Руководитель неплохой, я чувствую, понимает, что надо делать. Не допускайте никакой фальсификации. Вы видите, что произошло на «Гомсельмаше», когда они отчитывались, что они комбайны произвели, а там комплекты комбайнов валялись на складе даже неукомплектованные. И все, начиная от Румаса, Кочановой, Турчина, и заканчивая главами администраций, там ходили и не видели, что происходит. Тогда героически приходится преодолевать те препятствия, которые там возникли. В общем, мужики, не мне вам объяснять, что надо делать. Идите и начинайте работать. Есть проблемы – говорите, будем решать вместе.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

Самое главное, что там есть потенциал, и мы должны его эффективно использовать. Да, мы подвергаемся определенным климатическим изменениям, которые влияние оказывают на сельское хозяйство и в целом на регион. Конечно, мы на это должны обратить внимание.

А вот курировать область Витебскую будет Анатолий Линевич. Бывший председатель Копыльского райисполкома стал помощником Президента – инспектором по Витебской области. Что и говорить, себя зарекомендовал. Уже при назначении Александр Лукашенко говорит о «наболевшем» для области вопросе, а точнее о создании в регионе единой системы управления АПК. Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством» Кроме того, новые руководители и на наших крупных предприятиях. Так, Дмитрий Корчик должность заместителя министра промышленности сменил. Теперь углубленно заниматься будет жизнью Белорусского металлургического завода. А вот Александр Осмоловский отныне председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи. Александр Лукашенко:

Должности, на которые вы назначаетесь, для страны очень важны. Будь то Гомель, облисполком или универсальная товарно-сырьевая биржа, где развития практически никакого, работает ни шатко ни валко, там надо наводить порядок, порядок жесточайший и больше, я так понимаю, надо выводить товаров на торговлю через универсальную биржу. Я просто говорю, что это важнейшее направление.

Или возьмите завод. Очень хотелось бы, чтобы результат был. Это один из флагманов нашей страны. Тоже нет необходимости рассуждать на эту тему, немало там сделано, база есть, работать можно, создавать и на самом мероприятии новые рабочие места, и развивать производство.

Такое внимание Президента к БМЗ, конечно, неслучайно. По объёму товарной продукции оно входит в число пяти крупнейших предприятий страны. Свою продукцию завод поставляет более чем в 60 государств. Так, по итогам 2018 года около 42% ушло в Европу, около 34 – в страны СНГ. Знают нашего производителя в Африке, Америке, Юго-Восточной Азии. Но несмотря на то, что карта поставок чёткая и, что называется, «на руках», актуальные вопросы всё равно остаются. Они-то и попадут в первую очередь в поле зрения нового руководителя.

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Коллектив немаленький, 11 тысяч человек только в самом Жлобине работает. Если говорить про весь холдинг Белорусского металлургического комбината, то это 20 тысяч работающих. Поэтому, первое – люди, стабильность и эффективность работы.

Также Президент дал согласие на назначение нового замминистра образования, первого заместителя министра связи и информатизации, заместителя начальника Белорусской железной дороги.