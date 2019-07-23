Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента

Новости Беларуси. 9,5 миллионов тонн зерна и жёсткие сроки – 20 дней. За это время должна завершиться уборочная кампания. Такую задачу на большом селекторном совещании с губернаторами поставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия у аграриев непростые. Жара и дожди внесли свои коррективы. Работы идут с опозданием в 10 дней. К тому же, в этом году жатва совпала со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: всё, что есть на полях, должно оказаться в закромах. И здесь немаловажен вопрос высокой трудовой дисциплины, в том числе – технологической. Ведь на кону – вопросы продовольственной безопасности страны. Анастасия Иванникова – подробнее

Это лето в Беларуси началось по-настоящему жарко. И дело не только в том, что сезон добавил трудоёмкой работы аграриям. Градус изо дня в день рос из-за высоких температур. Побиты были все рекорды. Причём 80-летней давности!

И если простые белорусы такой жаркий удар восприняли скорее как летний, и даже курортный подарок, аграрии, наоборот, насторожились. Ведь как в таких погодных условиях не потерять львиную долю урожая? Долгожданной прохлады подкинул июль. Вот только... переборщил с дождями. И это стало уже следующим испытанием на прочность. В итоге к уборке зерновых приступили на 10 дней позже привычных сроков. Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку» Уборка урожая – на постоянном контроле Президента. Глава государства знает о ситуации во всех регионах. Хороший урожай – залог всего. Александр Лукашенко подчёркивал не раз: задействовать нужно все имеющиеся резервы. Это поможет максимально быстро собрать всё то, что есть на полях. Такое требование Александр Лукашенко адресует не просто каждой области – каждому району и хозяйству.

Ну а специально для этого выбран именно такой формат разговора – селекторное совещание. Так можно узнать оперативную информацию по всей Беларуси. Причём сразу же и без прикрас. Да и губернаторов в такую «горячую пору» от работы отрывать не стали. Тем более, никакой экстренной ситуации нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С полей мы должны взять 9,5 миллионов тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже 9 нельзя! Нужно задействовать и организовать работу людей и техники так, чтобы восполнить то, что мы потеряли в прошлые годы. Залог успеха – четкая организация работы, высокая трудовая и технологическая дисциплина.

На сегодня белорусские аграрии уже собрали примерно полтора миллиона тонн зерна. В уборку включились все регионы. Появились уже и первые комбайнеры-тысячники. Самые хорошие темпы в Брестской и Гомельской областях. И здесь, кстати, хорошая погода и географическое положение областей только на руку.

Вот и убрали, к примеру, в одном из южных регионов – Брестском – почти половину! И тут Александр Лукашенко озвучивает главное требование – максимальная сохранность и никаких потерь. Александр Лукашенко:

Сколько процентов вы убрали? Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Полностью рапс закончили, а колосовых убрали 43%, 530 тысяч тонн намолотили зерна.

Александр Лукашенко:

Я обращаю ваше внимание на потери. Возьмите это на контроль. Вы же помните, в те времена главный вопрос. Даже руководители партийных органов, казалось бы не имеющие отношения к этому, ходили по полям и смотрели проблемы потерь. Но тогда комбайны какие были! А сейчас можно отрегулировать комбайны и не допустить потерь. Мы минимум полмиллиона тонн оставляем от потерь, а полмиллиона – это хорошие объемы. Поэтому обратите на это особое внимание, особенно центральные и северные районы, которые еще массово ведут уборку озимого рапса.

Конечно, есть и то, что тормозит, казалось бы, налаженную работу по всей стране. Недоработки, а зачастую и приписки, трудности с топливом, не всегда подготовленные зерносушильные комплексы и техника. И это, кстати, под постоянным контролем МВД.

С начала июля сотрудники милиции приступили к проверкам. Наибольшее количество нерабочей техники выявлено было на территории Могилевской и Минской областей. Такое просто недопустимо, должен быть хозяйский подход. Тогда и при трудностях навстречу наверняка пойдут. Александр Лукашенко:

Мы можем профинансировать в каком-то объеме, чтобы вы там купили не 70, а 80 комбайнов, но деньги должны быть возвращены. Самое главное – вы не получите вообще ни одного комбайна, если вы не будете содержать нормально технику. Ну мы не можем, Анатолий, тебе покупать комбайны, если вы не можете их хранить, как следует. Но зачем деньги зря гробить?!

На тот же вопрос – нехватку техники – внимание обращает и губернатор Гродненской области. Конечно, в целом регион к уборке приступил во всеоружии. Да и «данные», чтобы убрать всё качественно и без потерь, что скрывать, есть. Разве что темпы хромают. Александр Лукашенко:

Вы лучше меня понимаете, что нельзя разгильдяям давать новую технику. И потом. Я же вижу, сравниваю, у нас 3 тысячи, примерно, фермеров. Так они берут 10-годичные комбайны и еще 10 лет эксплуатируют. Значит, они хранят своё. Словом, будет хорошее хранение техники – конечно, будем поддерживать и помогать.

Сейчас в Гродненской области убрано 22% зерновых. Но губернатор заверяет: невысокие темпы никак не повлияют на результат. Урожай в регионе в 2019 году ждут хороший. Кстати, традиционно ставку в Гродненской области делают на сахарную свёклу. В хозяйствах признаются: именно эта культура формирует их финансовый кошелёк. Регион в самых больших в стране объёмах обеспечивает белорусские перерабатывающие предприятия сладким корнеплодом. Поставляет свёклу в Скидель, Слуцк, Городею и Жабинку. Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Мы практически в прошлом году на этот период убрали 20 %. В этом – 22-23 %. Результат должен быть выше, чем в прошлом году, процентов на 20-25, я имею ввиду по объёмам зерна.

Тем временем в области Минской всерьёз задумались над «топливной» проблемой. Уж очень сказывается она на всей работе.

Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:

Нам осталось порядка 8 миллионов, чтобы загасить. Мы эти деньги дадим, но с учетом подорожания топлива, нам этот кредит обходится под 20% годовых. Конечно, это сумма большая, в частности, по Минской области 5 миллионов 600 тысяч нам дополнительно надо изыскивать средства, чтобы рассчитаться по товарному кредиту. Александр Лукашенко:

Хорошо, по топливу я уже сказал премьер-министру, он немедленно приступит к решению этих вопросов. Надо помочь – значит, надо. Это не дело, что там банк или что-то задушили их. Разберитесь!

А вот в Могилёвской области с тем самым «наболевшим» справиться пока что удалось, – рассказывает губернатор. Леонид Заяц как никто другой знает всё буквально изнутри.

Причём, слабые места каждого региона, почти 7 лет проработал министром сельского хозяйства. Теперь действительно по-хозяйски подошёл к уборке урожая в подначаленном ему регионе – Могилёвском. В итоге, к примеру, про нехватку кадров здесь просто забыли. Александр Лукашенко:

Это, Владимир Андреевич, пример Гомельской области. В Могилеве с кадрами было не легче. Все плакались, рыдали и стонали. Пришел человек – оказывается, и людей хватает. Просто надо найти этих людей, которые хотят и умеют работать, им хорошо заплатить, и вам нужно будет в два раза меньше этих механизаторских кадров. Эти люди будут работать сутками и дадут вам результат. Николай Даречкин как раз из тех работников, про которых говорят «на вес золота». Эта уборочная для него 27-я. И на каждой он в передовиках. На личном счету у Николая лучший показатель в области по уборке рапса в этом сезоне. А ещё механизатор Даречкин в хозяйстве работник универсальный. Потому сейчас пересел на кормоуборочную технику.

Николай Даречкин, тракторист-машинист СПК «Колхоз «Родина»:

Мы рапс за неделю убрали, намолот очень хороший. Я на рапсе нажал больше 500 тонн. В этом году это больше всего нажал на рапсе.

Всего в закрома этого сельхозпредпрития в Белыничском районе уже успели загрузить 2700 тонн озимого рапса. Хороший урожай здесь хранится на новеньком складе. А три года назад, подсчитав возможную прибыль, в хозяйстве поставили собственную линию переработки рапса. Она даёт 45 тонн масла на продажу и 160 – жмыха для белковой подкормки скота в месяц.

Николай Капелюш, инженер-энергетик СПК «Колхоз «Родина»:

Понимая всю суть, мы соблюдаем строжайше технологию: от выращивания рапса и до переработки. Это дало нам большой плюс, так как весь жмых от переработки мы пропускаем через животноводство и получаем к этому плюс 20% продукции.

Но есть и те, кому в жаркие июньские дни пришлось сложнее всего. Это юг страны. Географические особенности внесли свои коррективы. К примеру, аграрии Гомельской области даже вели пересев культур на месте погибших посевов. Всё для того, чтобы сохранить баланс по кормопроизводству и компенсировать недобор зерна.

Кстати, на совещании не раз вспоминали: а ведь и в 2018 году пришлось нелегко. Тогда, чтобы не остаться без корма, ставку сделали на кукурузу и не прогадали. Вышли из погодной борьбы победителями. В этом году тоже рассчитывают на царицу полей. Геннадий Соловей, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Мы поменяли структуру: мы видим, что у нас есть проблемы с яровыми зерновыми, мы увеличили посев кукурузы. На сегодня более, чем на 15%, и увеличили посев на зерно более, чем на 50 тысяч.

Александр Лукашенко:

Сегодня в Гомельской области нет возделываемых убыточных культур – есть жесткое нарушение технологической дисциплины и подбора соответствующих почв. Найдите и возделывайте! Зачем вы сеете рапс из года в год в убыток? По зерновым у вас урожайность 25, по-моему, не превышает. Скоро свалитесь до того, что соберете то, что посеяли. Это ненормальная ситуация, поэтому сегодня уже надо думать, как действовать завтра. Для вас единственное спасение в пополнении зернового баланса – это кукуруза. Надо думать сегодня о том, как вы ее уберете, особенно на зерно.

И ведь корректировка структуры посевных площадей в области ведётся постоянно. К примеру, о том, что структуру посевов нужно менять, в Добрушском районе аграриям подсказывает сама жизнь. Из года в год, несмотря на строгую диктатуру технологий, урожайность зерновых падает. Постоянные засухи на песчаных почвах сводят все усилия аграриев на «нет». Если в 2016-ом в СПК «Борщовский» с двух тысяч гектаров получили урожай в 6 тысяч тонн, то в провальный 2018-ой – чуть больше 4. Одним словом, в зерновых уверенности нет, – рассказывает директор СПК. Спасение для хозяйства как раз царица полей.

Олег Гореликов, директор СПК «Борщовский»:

Кукуруза – это стабильность прежде всего. Заготавливаем корма и получаем по 70 центнеров зерна. А тем временем на другую культуру ставку делают в самом северном белорусском регионе – гибридная рожь. Своеобразное сельскохозяйственное ноу-хау Витебской области. Высокая урожайность (более 100 центнеров с гектара), устойчивость к погодным сюрпризам и невысокая требовательность к условиям возделывания – в числе ощутимых плюсов. И ведь опыт Витебского региона можно и даже нужно перенимать.

Александр Лукашенко:

Что у вас с гибридной рожью? Вы пробовали ее убирать или вы ее еще не убирали? Какие виды?

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

Пятый год работаю с гибридной рожью, начиная от гектара, и мы вышли где-то на 10 тысяч гектаров. Гибридная рожь дает прекраснейший урожай и в этом году, если даже по-среднему выдержать технологию, урожайность где-то порядка 70-80 центнеров на гектаре. Александр Лукашенко:

Я поражен был, как переносит гибридная рожь наш климат. Отлично. Нигде не полегла. Если нам не нужно столько ржи, мы ее всегда продадим на рынке. Посмотрите на этот опыт. Селекторное совещание получилось действительно продуктивным. Ну а уже в конце Александр Лукашенко в очередной раз поставил чёткие задачи перед руководством областей и перед всеми аграриями. Во-первых, чёткое выполнение плана...

Александр Лукашенко:

Вы должны получить 8 миллионов 672 тысячи тонн зерновых, зернобобовых. Вы должны получить рапса 766,3 тысячи тонн. Вы должны получить льноволокна 52 тысячи 600 тонн, сахарной свеклы – около 5 миллионов тонн в этом году получить (подробнее здесь). Во-вторых, восполнение кормового резерва... Александр Лукашенко:

Мы в прошлом неурожайном году за зиму съели все запасы: и не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, в курганах. Весь сенаж, гнилаж – все съели. Надо этот резерв восполнить. В каждом хозяйстве должен быть полуторагодичный-двухгодичный запас кормов. И сочных, и сухих. В-третьих, ввод в строй сенажных траншей...

Александр Лукашенко:

Спрос с вас и министров, и губернаторов будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить, надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим – нужны траншеи. И этот план есть, он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется процентов на 10-15. Смотрите! В-четвёртых, немедленно разобраться нужно с топливным вопросом... Александр Лукашенко:

По топливу мы договорились – это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям как только возможно ищите схемы: надо поддержать. Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным» В-пятых, забывать нельзя про новые технологии... Александр Лукашенко:

Рулонный пресс, полимерная пленка – это спасение не только при заготовке травянистых кормов, сенажа и прочего, это спасение для бездельников. Траву скосил, в волок свернул и скрутил в рулон и в пленку, внес консервант и, если не можешь вовремя свезти, – полежит этот рулон на поле, но это уже корма и притом хорошие. Это уже относительно новые технологии, и их надо проталкивать.