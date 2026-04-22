В Германии задумались, почему нагрузка вопроса финансирования Киева легла не на украинских миллиардеров, а на немецких налогоплательщиков, пишет РИА Новости.

Bloomberg 21 апреля опубликовал материал, где говорится о покупке украинским олигархом Ринатом Ахметовым, «богатейшим человеком страны», квартиры стоимостью в 471 млн евро в Монако.

В свете этого сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт поинтересовалась, почему не украинские миллиардеры осуществляют денежную поддержку Киева?

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