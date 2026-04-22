В Минской области высадят более 15 тыс. деревьев и 20,5 тыс. кустарников

В Минской области продолжается весенний марафон по наведению порядка. В регионе высадят более 15 тысяч деревьев и свыше 20,5 тысяч кустарников, также населенные пункты украсят более полутора миллиона цветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском районе в 2026 году поставлена амбициозная задача: вырастить 200 тысяч цветов, большая часть которых украсит городские улицы и скверы. Традиционно сезон открывается с самых стойких растений – анютиных глазок. Помимо цветочного оформления, весной на улицах города уже высажено 100 деревьев и 500 кустарников.

Галина Саулиди, начальник зелено-паркового хозяйства УП «Коммунальник»:

Потом все промышленные цветы. Это однолетние растения – тагетесы, бархатцы, бегонии, петунии. Большой очень ассортимент. Инвентарем мы обеспечены в полном объеме. Работники, в районе 30 человек у нас задействованы, – это рабочее зеленого строительства, которое выполняет всю и посадку с нуля, и косьба, и уход с зелеными насаждениями.

С начала весеннего марафона в Минской области высажено порядка 4 тысяч деревьев и кустарников. Масштабное озеленение затронуло скверы, жилые кварталы и территории вдоль оживленных трасс.