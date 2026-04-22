Храм-часовню в честь святителя Луки возводят в деревне Лесковка

В деревне Лесковка Минского района возводят храм-часовню в честь святителя Луки. Уже завершили монтаж стропильной системы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ближайшее время начнется утепление фасада. После чего бригада займется кровлей. Особенностью архитектурного решения станет установка двух куполов: большого – в центральной зоне здания, и малого – в части алтаря. После завершения наружных работ строители перейдут внутрь храма.

Иерей Виктор Савчук, настоятель храма святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского:

Когда с этим фронтом работы закончим, планируем уже перебраться вовнутрь, приступить к черновой отделке. Это подразумевает штукатурку стен, заливку стяжки для пола. Ну и будем думать, каким образом смонтировать отопительную систему. Этого будет на данном этапе достаточно для того, чтобы начать сбор документов для ввода здания в эксплуатацию.

Не останется без внимания и прилегающая территория. В планах – озеленение участка, посадка деревьев, устройство дорожек и установка скамеек.