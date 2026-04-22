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ЧП в Швеции: более 20 школ закрыты из-за угрозы нападения

22 апреля 2026 13:50
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Чрезвычайное происшествие в Швеции. Несколько десятков школ были закрыты в городе Бурленге из-за угрозы нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в Швеции: более 20 школ закрыты из-за угрозы нападения-2

Более 20 учебных заведений получили сообщения от неизвестного, который угрожал устроить в них массовую стрельбу. В целях безопасности местные власти приняли решения временно отменить все занятия. Были закрыты детские сады, начальные, средние и частные школы. Полиция приступила к предварительному расследованию и проверке зданий.

# Швеция

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